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Cronaca

» Sanità
27/08/2026 17:00:00

Ospedale Castelvetrano: interventi sulla climatizzazione. Pantelleria, potenziata la casa di Comunità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/ospedale-castelvetrano-interventi-sulla-climatizzazione-pantelleria-potenziata-la-casa-di-comunita-450.jpg

Un potenziamento dell’impianto di climatizzazione dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. È quello che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sta effettuando al presidio ospedaliero, a cominciare dal reparto di Oncologia posto al quinto piano della struttura.

 

L’impianto di climatizzazione, attualmente funzionante, è già stato oggetto di alcuni interventi nel corso degli ultimi mesi: sono state sostituite le Unità di Trattamento Aria, fondamentali per il corretto ricircolo e filtraggio del microclima interno. Adesso, in attesa di effettuare la seconda parte dell’intervento, per il quale si rende necessario il fermo totale dell’impianto, l’Asp ha predisposto l’installazione di alcuni split che garantiscono il corretto microclima nei reparti, a cominciare dall’Oncologia. A seguire, si procederà con gli altri reparti, con l’obiettivo di garantire standard elevati di comfort e sicurezza all’interno del presidio ospedaliero, proseguendo senza sosta nel piano di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche.

 

Pantelleria, potenziata la Casa di Comunità con più ore di Oculistica da settembre

Sei ore aggiuntive di specialistica ambulatoriale in Oculistica alla Casa della Comunità Spoke di Pantelleria. Dal primo settembre il servizio verrà potenziato con le prestazioni affidate al dott. Pietro Vivona nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, ampliando così l’offerta assistenziale disponibile direttamente a Pantelleria.

 

Il potenziamento del servizio risponde all’esigenza di rendere l’assistenza specialistica più accessibile, continuativa e vicina ai cittadini, con particolare attenzione alle specifiche necessità della popolazione locale, per la quale la condizione di insularità rende particolarmente importante la disponibilità di servizi sanitari qualificati sul posto.

L’attivazione delle ulteriori ore di Oculistica si inserisce nel più ampio processo di sviluppo della Casa della Comunità quale punto di riferimento dell’assistenza territoriale, secondo un modello orientato alla prossimità delle cure, alla presa in carico dei bisogni di salute e al progressivo rafforzamento dell’offerta specialistica.

L’obiettivo è quello di ridurre, per quanto possibile, la necessità di spostamenti fuori dall’isola per l’accesso alle prestazioni sanitarie, migliorando contestualmente la capacità di risposta del sistema sanitario territoriale.









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