Marsala: cumuli di rifiuti a Salinella e a Terrenove nella strada per i lidi

27/08/2026 18:00:00

Non si fermano le segnalazioni dei cittadini di Marsala in merito al degrado ambientale che affligge diverse zone della città. (Qui un altro articolo di Tp24 con segnalazioni di rifiuti in diverse parti della città). Sono due le nuove denunce che arrivano alla nostra redazione.

Prima segnalazione di rifiuti al Lugomare Salinella

La prima segnalazione, firmata dal lettore Antonino, riguarda una situazione ormai insostenibile al Lungomare Salinella. «Con la presente desidero segnalare la presenza di rifiuti abbandonati – scrive il cittadino – costituiti principalmente da scarti e materiali derivanti da lavori di ristrutturazione edile, oltre a vetro, plastica e altri materiali. I rifiuti risultano depositati in maniera incontrollata, creando una situazione di degrado e di potenziale pericolo per l'ambiente e per le persone».

Il Lungomare Salinella non è nuovo a episodi di questo tipo. Già in passato la zona era stata descritta come «un ricettacolo di rifiuti» e «una zona abbandonata a se stessa», con cumuli di spazzatura che deturpano un paesaggio che potrebbe essere un «vero e proprio tesoro naturale». Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha avviato una bonifica.

Seconda segnalazione Terrenove/Bambina

La seconda segnalazione, firmata da una cittadina residente, riguarda invece il tratto di strada che dal semaforo di Terrenove conduce al passaggio a livello in direzione dei Lidi. Qui, a pochi giorni da un intervento di sfalcio della vegetazione, è emerso un problema altrettanto grave. «Pur apprezzando il recente intervento di sfalcio e pulizia della vegetazione lungo i margini della carreggiata – scrive la cittadina – si segnala che non è seguita la raccolta dei numerosi rifiuti che le erbacce avevano trattenuto nel tempo». I rifiuti, lasciati sul posto, «rischiano di essere nuovamente dispersi dal vento lungo la strada o all'interno delle proprietà limitrofe».

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.



