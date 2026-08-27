Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
27/08/2026 18:00:00

Marsala: cumuli di rifiuti a Salinella e a Terrenove nella strada per i lidi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/marsala-cumuli-di-rifiuti-a-salinella-e-a-terrenove-nella-strada-per-i-lidi-450.jpg

Non si fermano le segnalazioni dei cittadini di Marsala in merito al degrado ambientale che affligge diverse zone della città. (Qui un altro articolo di Tp24 con segnalazioni di rifiuti in diverse parti della città). Sono due le nuove denunce che arrivano alla nostra redazione.

 

Prima segnalazione di rifiuti al Lugomare Salinella

La prima segnalazione, firmata dal lettore Antonino, riguarda una situazione ormai insostenibile al Lungomare Salinella. «Con la presente desidero segnalare la presenza di rifiuti abbandonati – scrive il cittadino – costituiti principalmente da scarti e materiali derivanti da lavori di ristrutturazione edile, oltre a vetro, plastica e altri materiali. I rifiuti risultano depositati in maniera incontrollata, creando una situazione di degrado e di potenziale pericolo per l'ambiente e per le persone».

Il Lungomare Salinella non è nuovo a episodi di questo tipo. Già in passato la zona era stata descritta come «un ricettacolo di rifiuti» e «una zona abbandonata a se stessa», con cumuli di spazzatura che deturpano un paesaggio che potrebbe essere un «vero e proprio tesoro naturale». Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha avviato una bonifica.

Seconda segnalazione Terrenove/Bambina

La seconda segnalazione, firmata da una cittadina residente, riguarda invece il tratto di strada che dal semaforo di Terrenove conduce al passaggio a livello in direzione dei Lidi. Qui, a pochi giorni da un intervento di sfalcio della vegetazione, è emerso un problema altrettanto grave. «Pur apprezzando il recente intervento di sfalcio e pulizia della vegetazione lungo i margini della carreggiata – scrive la cittadina – si segnala che non è seguita la raccolta dei numerosi rifiuti che le erbacce avevano trattenuto nel tempo». I rifiuti, lasciati sul posto, «rischiano di essere nuovamente dispersi dal vento lungo la strada o all'interno delle proprietà limitrofe».

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.









Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 21/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...