Caldo, siamo nel picco in Sicilia. 40 gradi a Trapani

27/08/2026 08:16:00

Il caldo non ha ancora finito di presentare il conto. Oggi, giovedì 27 agosto, la Sicilia entra nel pieno della fase più intensa dell’ondata africana, con temperature eccezionalmente elevate soprattutto nelle zone interne, dove potranno essere superati i 42-44 gradi. Ma stavolta anche la provincia di Trapani sarà in prima fila: il modello WS-LAM indica 39 gradi nel capoluogo, mentre a Marsala sono attesi circa 38 gradi.

Pioggia praticamente assente, venti generalmente deboli o moderati e mari poco mossi. E domani potrebbe fare persino un po' più caldo a Marsala. La buona notizia è che da sabato inizierà una graduale flessione delle temperature. Non servirà il maglione, sia chiaro.

Trapani, oggi si punta ai 39 gradi

Per Trapani si prevede una minima di 26 gradi e una massima di 39. Alle prime ore della mattina l'aria è già molto calda e umida: le elaborazioni locali indicano valori attorno ai 28 gradi alle 7 e un rapido aumento nel corso della mattinata.

Il radiosondaggio di Birgi delle 00 fotografa bene la situazione: a circa 1.600 metri di quota vengono misurati addirittura 28,4 gradi, mentre lo zero termico è a 4.824 metri. È una massa d'aria eccezionalmente calda per le nostre latitudini.

Marsala, 38 gradi e una notte che non rinfresca

A Marsala alle 7 ci sono già circa 28 gradi. La massima prevista per oggi è di 38 gradi, con una minima di 27. Il cielo resterà prevalentemente soleggiato e non sono attese precipitazioni. Domani, venerdì 28, il termometro potrebbe salire ancora fino a 39 gradi.

Il problema non saranno soltanto le massime. Con minime tra 25 e 27 gradi, anche le ore notturne offriranno poco sollievo. La definizione tecnica è “notte tropicale”. Quella pratica è: si dorme male.

Sicilia, nelle zone interne possibili 42-44 gradi

Il quadro regionale è ancora più impressionante.

Weather Sicily descrive oggi una fase di caldo al picco, alimentata dalla subsidenza anticiclonica e da un flusso estremamente caldo proveniente dal deserto algerino. Nelle aree interne saranno diffusamente superati i 40 gradi, con picchi possibili oltre 42-44. Anche alcune zone costiere potranno avvicinarsi ai 40.

Tra i capoluoghi il valore più alto è previsto a Caltanissetta, 42 gradi. Seguono Trapani con 39, Enna e Messina con 37, Ragusa 36, Agrigento e Palermo 35, Siracusa 34 e Catania 33.

Caldo estremo, segnalazione rossa per le aree interne

Per oggi è attiva una segnalazione meteorologica rossa per temperature massime estreme nelle aree interne della Sicilia, valida dalle 8 alle 20. È importante però distinguere le cose: questa indicazione riguarda l'intensità del fenomeno meteorologico e non equivale all'allerta di Protezione Civile per rischio idrogeologico. Anche venerdì è prevista una segnalazione analoga.

La Protezione Civile nazionale, infatti, per oggi indica assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta meteo-idro.

Pioggia, nessuna allerta in Sicilia

Non sono previste precipitazioni significative sull'Isola. I rovesci e temporali attesi oggi in Italia riguarderanno soprattutto Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte.

Dunque nessuna allerta per pioggia o temporali nel Trapanese. A Marsala e Trapani la probabilità di precipitazioni resta sostanzialmente nulla.

L'ombrello può continuare a riposare. È il climatizzatore ad avere parecchio lavoro.

Vento debole o moderato, mare poco mosso

Non sarà il vento il problema della giornata. Le previsioni regionali indicano venti deboli o moderati, prevalentemente a regime di brezza, e mari poco mossi.

Le elaborazioni marine per le province siciliane danno raffiche massime di circa 37 km/h, ma nel Nisseno; sulle isole minori il massimo previsto è di circa 30 km/h a Ustica. Non emergono quindi condizioni severe per Egadi e Pantelleria.

Per chi va in mare resta naturalmente valida la verifica dei bollettini immediatamente prima della partenza.

Incendi, attenzione con temperature così alte

Resta delicato il fronte degli incendi. La Protezione Civile regionale pubblica quotidianamente l'avviso su rischio incendi e ondate di calore; la campagna nazionale antincendio boschivo 2026 prosegue fino al 15 ottobre.

Con temperature prossime ai 40 gradi, vegetazione molto secca e settimane senza precipitazioni importanti, la prudenza nelle campagne e nelle aree boschive deve essere massima. In queste condizioni basta davvero poco per trasformare un principio d'incendio in un fronte difficile da controllare.

Venerdì ancora peggio a Marsala: 39 gradi

Venerdì 28 agosto sarà ancora una giornata molto calda. A Marsala la previsione attuale indica addirittura 39 gradi, uno in più rispetto a oggi.

Sulla Sicilia continueranno condizioni di caldo estremo nelle aree interne. La vera inversione di tendenza comincerà soltanto dopo.

Da sabato il primo calo: quando cambia davvero

Sabato 29 agosto a Marsala la massima dovrebbe scendere verso i 36 gradi. Domenica ancora circa 36, lunedì 31 intorno ai 35.

La discesa diventerà più apprezzabile nei primi giorni di settembre, con valori attorno ai 34-35 gradi. Non è ancora una vera rinfrescata, ma rispetto ai 38-39 gradi di queste ore sarà un cambiamento sensibile.

Il calendario è quindi piuttosto chiaro: picco oggi e venerdì, primo calo da sabato, attenuazione più evidente con l'inizio di settembre.

Agosto è quasi alla porta. Prima di uscire, però, ha deciso di lasciare il forno acceso.



