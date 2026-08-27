Marsala, dal centro alle periferie: la situazione non cambia, rifiuti e degrado ovunque

27/08/2026 15:00:00

Piazza della Repubblica, Piazza del Popolo, di fonte la scuola Pascoli, la strada per Ciancio: ovunque lo stesso spettacolo indegno. I cittadini denunciano una città sommersa dalla sporcizia, con cumuli di rifiuti ammassati e pavimenti unti.

"Dal centro alle periferie la situazione non cambia". È questa la segnalazione di numerosi cittadini marsalesi, stanchi di assistere a uno spettacolo quotidiano di degrado e incuria che ormai non risparmia nessuna zona della città.

Piazza della Repubblica: uno scenario incredibile

A farne le spese sono anche le piazze più rappresentative del centro storico. Un angolo di Piazza della Repubblica (Piazza Loggia), proprio sotto la Chiesa Madre versa in condizioni incredibili. I rifiuti sono ammassati attorno ai contenitori colorati della differenziata, e la sporcizia a terra è tale che il pavimento appare unto, quasi ci fosse colato sopra del percolato. Una situazione che offende la vista e che rende difficile persino camminare.

Piazza del Popolo e la Casetta dell'Acqua: rifiuti ovunque

La stessa identica situazione viene segnalata dai cittadini anche a Piazza del Popolo, dietro la Casetta dell'Acqua. Qui, nei pressi dell'ingresso secondario del mercato del pesce, ci sono tanti rifiuti e tanta sporcizia a terra. Un luogo di passaggio e di vita quotidiana ridotto a un angolo di abbandono.

Davanti alla scuola Pascoli: un enorme sacco sotto il cestino

Il degrado non risparmia nemmeno le scuole. Davanti alla scuola elementare Pascoli, qualcuno ha lasciato un enorme sacco pieno di spazzatura sotto il piccolo cestino, come se quello fosse il posto giusto per abbandonare l'immondizia.

La stradina tra via Salemi e contrada Ciancio: una discarica a cielo aperto

Ma il peggio si vede nella stradina che congiunge via Salemi alla contrada Ciancio. Una strada piccolina, stretta, con l'asfalto completamente da rifare da anni. E qui, come se non bastasse, i rifiuti sono ovunque: sedie, televisori, stendini in plastica, bottiglie. E addirittura un mastello verde lasciato lì con tutti i rifiuti. Uno scenario che sembra uscito da un altro mondo, ma che è la triste realtà di tutti i giorni per chi abita quella zona.

I cittadini chiedono risposte

I cittadini che hanno segnalato la situazione sono esasperati. Chiedono interventi concreti, pulizie straordinarie e un servizio di raccolta che funzioni davvero. Non è possibile che una città come Marsala debba convivere con questo stato di abbandono, dal centro alle periferie, senza che nessuno faccia nulla.

Marsala non può più aspettare. I cittadini meritano rispetto e una città vivibile.



