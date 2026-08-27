Marsala, Lilibeo Astronomica: tra domus romane e telescopi nell'area archeologica di Capo Boeo

27/08/2026 14:00:00

Prima tra domus romane, mosaici e fortificazioni dell’antica Lilibeo, poi con gli occhi puntati verso il cielo. Domenica 6 settembre torna a Marsala “Lilibeo Astronomica”, la serata che mette insieme archeologia e osservazione astronomica nell’Area archeologica di Capo Boeo.

L’iniziativa è curata da ArcheOfficina, con gli archeologi impegnati nella prima parte del percorso, e da ORSA Palermo, che metterà a disposizione telescopi e divulgatori per accompagnare il pubblico alla lettura del cielo estivo.

Al tramonto dentro l’antica Lilibeo

Il ritrovo è previsto alle 17.45 alla biglietteria dell’Area archeologica di Capo Boeo, in Piazza della Vittoria, davanti a Porta Nuova. La visita guidata inizierà alle 18.

Si partirà dalla Plateia Aelia, uno degli assi viari della città romana, per poi entrare nelle domus sotto l’ex Cine Impero e nell’insula I, dove restano mosaici e ambienti termali che raccontano la vita delle abitazioni più importanti dell’antica Lilibeo.

Il percorso toccherà anche le fortificazioni sul mare, testimonianza della posizione strategica della città e delle guerre che attraversarono questa parte della Sicilia.

Tra le tappe ci sarà inoltre il mosaico della cosiddetta Casa della Venatio, recentemente riportato alla luce e inserito dagli organizzatori nel percorso della serata.

Poi si spengono le luci e arrivano i telescopi

Intorno alle 20 la serata cambierà completamente prospettiva. Dai resti sotto i piedi si passerà a ciò che sta sopra le nostre teste.

I divulgatori di ORSA Palermo guideranno l’osservazione con telescopi professionali, spiegando in modo accessibile anche a chi non ha mai avuto particolare dimestichezza con l’astronomia cosa cercare nella volta celeste.

Tra gli oggetti indicati nel programma c’è Albireo, la celebre stella doppia della costellazione del Cigno, nota per il forte contrasto cromatico tra le sue componenti. L’osservazione comprenderà anche ammassi stellari, tra cui il grande Ammasso Globulare di Ercole, M13, uno degli oggetti più spettacolari del cielo boreale.

Naturalmente, come sempre quando si guarda il cielo vero e non quello di un planetario, la visibilità dipenderà dalle condizioni meteorologiche.

Un doppio viaggio nel tempo

La formula di Lilibeo Astronomica è già stata proposta durante l’estate all’interno del programma del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, che ha inserito l’astronomia tra le attività pensate per vivere l’area di Capo Boeo anche fuori dagli orari e dalle modalità tradizionali di visita.

Il risultato è un piccolo cortocircuito temporale: da una parte le strade, le case e le mura costruite oltre duemila anni fa; dall’altra stelle la cui luce ha viaggiato nello spazio per anni, secoli o millenni prima di arrivare fino a Marsala.

Biglietti e prenotazioni

Il ticket costa 15 euro, con ridotto a 8 euro per gli under 15.

I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata. Per informazioni è possibile contattare ArcheOfficina al 351 4849420, anche via WhatsApp, oppure scrivere a lilibeo@archeofficina.com. Le prenotazioni sono disponibili anche attraverso il sito di ArcheOfficina.



