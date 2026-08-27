Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
27/08/2026 16:16:00

Estate Mazarese, tre appuntamenti per chiudere agosto tra musica e libri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/1787840216-0-estate-mazarese-tre-appuntamenti-per-chiudere-agosto-tra-musica-e-libri.jpg

Franco Battiato, Giada Messina Cuti e Michael Jackson. Sono i tre fili, molto diversi tra loro, con cui l’Estate Mazarese 2026 accompagna la città verso la fine di agosto.

Si comincia venerdì 28 agosto alle 21 al Collegio dei Gesuiti con La Cura dell’Eterno – Tributo a Franco Battiato, si prosegue domenica 30 con la presentazione di Tu Vivi e si chiude il mese lunedì 31 con il Giuseppe Milici Quartet e un concerto dedicato a Michael Jackson. Il programma è confermato dal Comune di Mazara del Vallo.

Venerdì Battiato con Mario Venuti e Rita Botto

Dopo il successo di Love Morricone, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra del Coro Lirico Siciliano torna venerdì al Collegio dei Gesuiti.

Alle 21 va in scena La Cura dell’Eterno – Tributo a Franco Battiato, con la partecipazione straordinaria di Mario Venuti e Rita Botto.

Per l’appuntamento non ci sono più posti disponibili: il Comune ha comunicato il sold out.

Domenica “Tu Vivi” al Civic

Domenica 30 agosto, alle 21.30, il programma si sposta al Civic, dove si conclude la rassegna “In...chiostro d’autore” organizzata da Lettera 22.

Ospite dell’ultima serata sarà Giada Messina Cuti, che presenterà il romanzo Tu Vivi.

L’incontro chiude il ciclo estivo dedicato ai libri e agli autori inserito nel cartellone dell’Estate Mazarese.

Il 31 agosto omaggio a Michael Jackson

L’ultimo appuntamento del mese torna al Collegio dei Gesuiti.

Lunedì 31 agosto alle 21.30 il Giuseppe Milici Quartet proporrà un concerto tributo a Michael Jackson, rileggendo in chiave musicale alcuni dei brani più conosciuti dell’artista americano.

La serata è organizzata dall’Associazione Amici della Musica. Il biglietto costa 5 euro ed è acquistabile attraverso TicketZeta.

Con questi tre appuntamenti si chiude agosto, ma non l’Estate Mazarese 2026: il cartellone proseguirà anche a settembre con nuovi eventi culturali, sportivi e di spettacolo.









Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 21/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...