Estate Mazarese, tre appuntamenti per chiudere agosto tra musica e libri

27/08/2026 16:16:00

Franco Battiato, Giada Messina Cuti e Michael Jackson. Sono i tre fili, molto diversi tra loro, con cui l’Estate Mazarese 2026 accompagna la città verso la fine di agosto.

Si comincia venerdì 28 agosto alle 21 al Collegio dei Gesuiti con La Cura dell’Eterno – Tributo a Franco Battiato, si prosegue domenica 30 con la presentazione di Tu Vivi e si chiude il mese lunedì 31 con il Giuseppe Milici Quartet e un concerto dedicato a Michael Jackson. Il programma è confermato dal Comune di Mazara del Vallo.

Venerdì Battiato con Mario Venuti e Rita Botto

Dopo il successo di Love Morricone, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra del Coro Lirico Siciliano torna venerdì al Collegio dei Gesuiti.

Alle 21 va in scena La Cura dell’Eterno – Tributo a Franco Battiato, con la partecipazione straordinaria di Mario Venuti e Rita Botto.

Per l’appuntamento non ci sono più posti disponibili: il Comune ha comunicato il sold out.

Domenica “Tu Vivi” al Civic

Domenica 30 agosto, alle 21.30, il programma si sposta al Civic, dove si conclude la rassegna “In...chiostro d’autore” organizzata da Lettera 22.

Ospite dell’ultima serata sarà Giada Messina Cuti, che presenterà il romanzo Tu Vivi.

L’incontro chiude il ciclo estivo dedicato ai libri e agli autori inserito nel cartellone dell’Estate Mazarese.

Il 31 agosto omaggio a Michael Jackson

L’ultimo appuntamento del mese torna al Collegio dei Gesuiti.

Lunedì 31 agosto alle 21.30 il Giuseppe Milici Quartet proporrà un concerto tributo a Michael Jackson, rileggendo in chiave musicale alcuni dei brani più conosciuti dell’artista americano.

La serata è organizzata dall’Associazione Amici della Musica. Il biglietto costa 5 euro ed è acquistabile attraverso TicketZeta.

Con questi tre appuntamenti si chiude agosto, ma non l’Estate Mazarese 2026: il cartellone proseguirà anche a settembre con nuovi eventi culturali, sportivi e di spettacolo.



