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Cronaca
27/08/2026 08:59:00

Favignana, lite in casa. Grave un uomo

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Un uomo di 36 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Civico di Palermo dopo essere rimasto gravemente ferito durante una lite a Favignana. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito con un pugno il vetro di una porta: un frammento gli avrebbe provocato una profonda ferita al braccio sinistro, causando una forte emorragia.

L’episodio è avvenuto martedì sera in un’abitazione di via Foscolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

 

La discussione e il ferimento

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la lite avrebbe coinvolto due uomini, entrambi dipendenti di un ristorante della zona. Una discussione, nata per motivi apparentemente futili, sarebbe degenerata in una colluttazione.

Durante il litigio, il trentaseienne avrebbe sferrato un pugno contro il vetro di una porta interna, mandandolo in frantumi. Una scheggia gli si sarebbe conficcata nel braccio, lesionando alcuni vasi sanguigni e provocando una copiosa perdita di sangue.

 

Il trasferimento urgente a Palermo

L’uomo è stato soccorso e accompagnato in ambulanza alla guardia medica dell’isola. Valutate la gravità della ferita e l’emorragia in corso, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente, attraverso il 118, al Civico di Palermo, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della lite e le circostanze del ferimento.









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