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Cronaca
27/08/2026 18:07:00

Escursionista colto da malore sul Monte Erice: recuperato da un elicottero dell'Aeronautica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/escursionista-colto-da-malore-sul-monte-erice-recuperato-da-un-elicottero-dell-aeronautica-450.jpg

Un’escursione sul Monte Erice si è trasformata in una delicata operazione di soccorso. Un escursionista italiano, colto da malore e non più in grado di proseguire autonomamente il cammino, è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi da un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare.

L’intervento è stato effettuato insieme agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. L’uomo è stato raggiunto in una zona impervia e recuperato con il verricello, prima del trasferimento all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

 

L’allarme alle 13:15

La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 13:15. È stato immediatamente attivato l’equipaggio dell’82° Centro SAR di Trapani, reparto che dipende dal 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

L’elicottero ha raggiunto inizialmente Castellammare del Golfo, dove sono saliti a bordo due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, necessari per operare in sicurezza sul terreno particolarmente difficile del Monte Erice. Alle 14:05 il velivolo ha raggiunto l’area dell’intervento.

 

 

Il recupero con il verricello

Individuato l’escursionista, gli operatori hanno verificato che l’uomo, a causa del malore, non fosse nelle condizioni di proseguire a piedi.

È quindi scattata la manovra di recupero con il verricello. L’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino, ha messo in sicurezza l’escursionista e lo ha issato a bordo dell’elicottero.  Le operazioni sul Monte Erice si sono concluse intorno alle 14:30.

Il paziente è stato quindi trasportato all’ospedale di Trapani e affidato al personale sanitario per gli accertamenti e le cure necessarie.

Successivamente l’elicottero è tornato a Castellammare del Golfo per lasciare i tecnici del Soccorso Alpino e ha poi fatto rientro alla base di Trapani, riprendendo il servizio di prontezza operativa.

L’intervento è stato coordinato dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico.

 

Due soccorsi in poche ore

Per l’82° Centro SAR di Trapani si tratta del secondo intervento delicato nel giro di poche ore.

Nella giornata di ieri lo stesso reparto era stato chiamato a soccorrere un marittimo di 21 anni, colto da malore a bordo di una nave battente bandiera spagnola al largo di Trapani.

Anche in quel caso era stato utilizzato un HH-139B. Su richiesta del Maritime Rescue Sub Center di Palermo, l’elicottero aveva raggiunto la nave e recuperato il giovane direttamente dal ponte con il verricello.

Il ventunenne era stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate.

Due interventi diversi, uno in mare e uno sul monte, a distanza di poche ore. E per gli uomini dell’82° Centro SAR di Trapani il lavoro, evidentemente, non conosce né ferie né confini.

 









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