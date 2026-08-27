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Cultura

» Cose di musica
27/08/2026 09:21:00

Selinunte, venerdì piano solo di Diego Spitaleri e aperitivo al tramonto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/selinunte-venerdi-piano-solo-di-diego-spitaleri-e-aperitivo-al-tramonto-450.jpg

Prima l’Acropoli nella luce del tramonto, poi un pianoforte che guarda al Mediterraneo. Venerdì 28 agosto Selinunte propone una doppia serata: alle 18.30 la visita archeologica con aperitivo panoramico e alle 21, al Baglio Florio, il concerto di Diego Spitaleri con Pianofor(t)ever.

Due appuntamenti inseriti nel programma di SelinuntEstate 2026, curato dal Parco archeologico diretto da Felice Crescente e da CoopCulture.

Diego Spitaleri, il Mediterraneo al pianoforte

Palermitano, classe 1959, Spitaleri attraversa da oltre quarant’anni linguaggi diversi: jazz, gospel, classica, musica brasiliana, pop e world music. Negli ultimi anni ha concentrato una parte importante della sua ricerca sulla composizione per pianoforte solo.

A Selinunte proporrà brani del suo primo album Pianofor(t)ever, pubblicato nel 2017, insieme alle composizioni più recenti diffuse sulle piattaforme digitali dal 2021. Il concerto avrà una durata di circa 80 minuti.

Le sue composizioni hanno superato gli 8 milioni di ascolti e sono presenti in migliaia di playlist internazionali. Il filo conduttore resta la Sicilia: una musica che parte dalle radici mediterranee per muoversi tra scrittura classica, neoclassica e contemporanea.

I biglietti per il concerto costano 15 euro, ridotto 10 euro.

Prima del concerto, Selinunte al tramonto

La giornata può iniziare già alle 18.30 con “Tra templi e mare: Aperitivo sul Mediterraneo”, visita guidata all’Acropoli.

Accompagnati da un archeologo, i partecipanti percorreranno le antiche strade della colonia greca fino al Tempio C e ai monumenti affacciati sul mare. A conclusione del percorso è previsto un aperitivo sulla terrazza panoramica con prodotti del territorio.

La formula comprende bruschette, formaggi locali, pizza siciliana, olive, pomodori secchi, granita al limone e una bevanda. I posti sono limitati e la prenotazione online è consigliata.

L’esperienza al tramonto tornerà anche domenica 30 agosto e mercoledì 2 settembre, sempre alle 18.30.









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