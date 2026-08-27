Alcamo, al via il Summertime Blues Festival con Joyce Yuille

27/08/2026 17:46:00

Chicago blues prima, soul e gospel dopo. Venerdì 28 agosto, Piazza Ciullo ad Alcamo ospita la serata inaugurale della XXVII edizione del Summertime Blues Festival, con due concerti a ingresso gratuito.

Alle 21 salirà sul palco la Joe Harp Blues Band; alle 22 sarà la volta di Joyce Yuille & Soul Experience, prima ospite internazionale della tre giorni che proseguirà fino a domenica 30 agosto. Il programma e gli orari sono confermati anche dal sito ufficiale del festival e dal Comune di Alcamo.

Alle 21 il Chicago blues della Joe Harp Blues Band

Ad aprire il festival sarà la Joe Harp Blues Band, formazione guidata dall’armonicista e cantante Giuseppe Lanza.

Con lui suonano Mimmo Presti al basso, Michele Virga alla batteria e Ferdinando Moncada alla chitarra elettrica. Il repertorio parte dal Chicago blues classico e guarda anche alle riletture più contemporanee del genere, passando attraverso brani di Little Walter, Muddy Waters, B.B. King e Bo Diddley.

Una scelta che riporta subito il festival alle sue radici: armonica, chitarra elettrica e quelle dodici battute sulle quali il blues ha costruito buona parte della propria storia.

Alle 22 Joyce Yuille & Soul Experience

Un’ora dopo Piazza Ciullo cambierà atmosfera con Joyce Yuille & Soul Experience.

Nata e cresciuta ad Harlem, New York, e formatasi alla High School of Music & Art, Joyce Yuille porta con sé una voce dalle forti radici gospel e un repertorio che attraversa jazz, swing, blues e soul-funk.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Donna Summer, Dee Dee Bridgewater, Randy Crawford, Sister Sledge, Mario Biondi, Gloria Gaynor ed Elio e le Storie Tese.

Il suo concerto sarà quindi il primo vero salto internazionale della nuova edizione, con una proposta che allarga il blues verso soul e jazz senza perdere le radici afroamericane.

Tre sere e sei concerti

Il Summertime Blues Festival proseguirà sabato 29 agosto con Marcello Mandreucci & Max Garrubba – Sicily Coast to Coast, con Nicola Quero alle percussioni, e Neal Black & The Healers.

Domenica 30 agosto il finale sarà invece affidato alla SBF Superband e ai Band of Friends, formazione che porta sul palco la musica di Rory Gallagher.

La XXVII edizione propone dunque sei concerti in tre serate, sempre in Piazza Ciullo, con due appuntamenti ogni sera alle 21 e alle 22. L’ingresso è gratuito.

Il festival, nato ad Alcamo nel 1994 per iniziativa dell’Associazione Alcamese Musica Jazz, è oggi tra le rassegne blues più longeve del Sud Italia.



