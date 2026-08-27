Orrore al cimitero di Marsala: resti umani gettati tra i rifiuti

27/08/2026 06:00:00

Ci sono immagini che non meriterebbero commenti, ma solo un silenzio carico di sdegno. Sì, sdegno.

Sono quelle fotografie che andrebbero sbattute in faccia a chi amministra, a chi gestisce e a chi osserva voltandosi dall'altra parte, cercando nel silenzio una complicità affinché tutto resti nascosto. Ignorando che oggi i social hanno una forza tale da far esplodere ciò che qualcuno vorrebbe tenere sotto traccia.

L'immagine che arriva dal cimitero di Marsala appartiene proprio a questa categoria: resti umani, un teschio, ossa lunghe, frammenti mortali di esseri umani che un tempo sono stati padri, madri, figli. Gettati, senza rispetto né pudore, sul fondo di un bidone della spazzatura.

Un cittadino si reca al cimitero per portare un fiore ai propri cari e si ritrova davanti a una scena che richiama il peggior degrado civile.

La domanda che sorge spontanea non è soltanto come sia stato possibile, ma fino a che punto si possa barattare il decoro istituzionale con l'approssimazione e l'incuria.

Il rispetto che non c'è

Un cimitero non è un semplice spazio urbano, né un deposito. È il luogo della memoria, dove una comunità misura il proprio livello di civiltà e il rispetto verso chi l'ha preceduta.

Quello che è accaduto non può essere liquidato come un incidente di percorso o una semplice svista. È un'offesa morale, una ferita inferta alla dignità dei defunti e delle loro famiglie.

Di fronte a uno scempio del genere non bastano i consueti scaricabarile amministrativi o i comunicati stampa intrisi di rammarico. Servono responsabilità precise.

Chi doveva vigilare? Chi ha materialmente eseguito un'estumulazione o un'attività di pulizia trattando resti umani come fossero scarti di cantiere?

Quando un Comune non riesce a garantire nemmeno il rispetto dovuto ai morti e al dolore dei vivi, viene meno il patto fondamentale tra cittadini e istituzioni.

Se i resti dei nostri defunti finiscono in un cassonetto, è la dignità stessa di una città a essere gettata nella spazzatura.

Oltre l'etica

La vicenda non riguarda soltanto l'etica o il decoro istituzionale. Potrebbe avere anche rilevanza penale.

I familiari della persona cui appartengono quei resti hanno il diritto di chiedere che venga fatta piena luce sull'accaduto, anche attraverso un esposto o una denuncia all'autorità giudiziaria.

L'immagine, infatti, potrebbe configurare l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 410 del Codice penale, relativo al vilipendio di cadavere o di resti mortali, qualora ne ricorrano i presupposti.

Spetterà naturalmente agli organi competenti accertare eventuali responsabilità.

Ma una cosa è certa: davanti a immagini come queste non bastano le scuse di turno di qualche burocrate, né le promesse di maggiore attenzione per il futuro.



