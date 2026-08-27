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» Automobilismo
27/08/2026 09:00:00

Sport e prodotti locali, alla Monte Erice arriva il "Villaggio del Gusto"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/sport-e-prodotti-locali-alla-monte-erice-arriva-il-villaggio-del-gusto-450.jpg

Coniugare la Monte Erice con le eccellenze dei prodotti locali. E' l'obiettivo che si è prefissata l'Automobile Club Trapani che, dopo il Rally Valle del Belice, ripropone il "Villaggio del Gusto", questa volta per la Cronoscalata che sarà in programma dal 4 al 6 settembre fra Trapani, Erice e Valderice.

Il "Villaggio del Gusto" è una iniziativa lanciata dall'Ac Trapani e sposata dalle aziende del territorio, a cominciare dalla cooperativa Sicily Food Belice Valley, guidata da Valentina Blunda. Nel mese scorso, in occasione del Rally Valle del Belice, si è avuta la prima forma di collaborazione, con i produttori locali che hanno offerto agli appassionati presenti a Partanna, sede di partenza del Rally, i loro prodotti, offrendo delle degustazioni.

E stessa cosa accadrà venerdì 4 settembre a Trapani, in piazza Vittorio Emanuele, dove si terranno le verifiche della cronoscalata giunta quest'anno alla sessantottesima edizione e che conferma anno dopo anno tutto il suo fascino.

Tra i protagonisti dell'area espositiva e di degustazione sarà presente la cooperativa Sicily Food Belìce Valley, guidata da Valentina Blunda, che presenterà le produzioni d'eccellenza della filiera olivicola e i pregiati oli extravergine del territorio.

«La Cronoscalata Monte Erice rappresenta un appuntamento di primario rilievo sportivo e un fondamentale veicolo di promozione per il nostro territorio – dichiara Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani –. Confermare e riproporre il Villaggio del Gusto durante le verifiche tecniche in Piazza Vittorio Emanuele significa consolidare il connubio tra l'Automobile Club Trapani e le produzioni locali d'eccellenza. Crediamo fermamente che eventi motoristici di questa portata debbano fungere da piattaforma integrata, capace di coniugare la passione sportiva con la valorizzazione economica e culturale del Trapanese». Le attività di verifica e l'allestimento del Villaggio prenderanno il via nelle prime ore di venerdì 4 settembre, dando ufficialmente il via al fine settimana di gara.









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