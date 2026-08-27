A Petrosino la "Sagra dell'Arancina": ecco come è andata

Viticoltura in crisi, Maggio (Cia Petrosino): "Servono interventi prima che sia troppo tardi"

Il comparto vitivinicolo attraversa una fase sempre più difficile e, nel territorio di Petrosino e dell'area circostante, il rischio è che la crisi finisca per trasformarsi in un problema anche ambientale. A lanciare l'allarme...