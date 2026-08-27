A Petrosino la "Sagra dell'Arancina": ecco come è andata

Si è svolta Domenica 23 agosto, in Piazza Biscione, a Petrosino la "Sagra dell'arancina", organizzata dall'associazione "Problemi Zero" di Vito Saladino e dall'associazione "Anima Latina" di Giuseppe Licari con il patrocinio del Comune di Petrosino.
Un evento, che ha portato in piazza il gusto autentico di uno dei piatti della nostra terra in un’unica grande serata di festa e condivisione, con la presenza di un pubblico numeroso.
La serata, condotta da Vincenzo Coppola, è stata allietata ed animata dalla musica dei Blue Monkeys, dalla cantante Maria Ferretti, dalle esibizioni della scuola Anima Latina coordinate da Giuseppe Licari ed Evelin Ferretti e dalla presenza di Giovanna La Parrucchiera.