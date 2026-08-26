Windsurfer Class: ai Canottieri di Marsala la quinta tappa del circuito nazionale

26/08/2026 00:00:00

Soffia il vento sulle vele della Windsurfer Class. Il prossimo weekend, sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, le acque dello Stagnone e il litorale marsalese faranno da palcoscenico alla quinta Regata Nazionale del circuito 2026, organizzata dalla Società Canottieri Marsala. Un appuntamento che si preannuncia già come uno dei più seguiti e competitivi della stagione, con 48 atleti iscritti pronti a sfidarsi in prove mozzafiato.

Una flotta in crescita e un parterre di rilievo

La flotta sarà guidata dal sodalizio locale Club Albaria e dai circoli nautici di Marsala, ma vedrà anche un'importante partecipazione da fuori regione. Sono attesi concorrenti provenienti da Sardegna, Lazio, Abruzzo e Marche, senza dimenticare le diverse presenze internazionali che arricchiranno ulteriormente il livello tecnico della competizione.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla flotta femminile, in costante crescita: saranno infatti otto le atlete al via, segnale di un movimento che sta ampliando i propri orizzonti e coinvolgendo sempre più appassionate in tutta la penisola.

Un banco di prova in vista dell'appuntamento clou

Dopo le prime quattro tappe del campionato nazionale, la regata siciliana assume un'importanza strategica per la Ranking Nazionale 2026. Il campo di regata predisposto dalla Società Canottieri Marsala rappresenta infatti l'ultimo vero banco di prova prima dell'evento più atteso dell'intera stagione: il 52° Campionato Italiano Windsurfer, in programma ad Olbia dal 23 al 27 settembre 2026.

Per molti atleti, la tappa di Marsala sarà dunque un'occasione irripetibile per testare le proprie condizioni fisiche e tecniche, affinare l'intesa con l'equipaggiamento e provare le strategie di regata in vista della sfida decisiva per il titolo tricolore. Le acque siciliane, note per le condizioni ventose e le sfide tattiche che impongono, offriranno il contesto ideale per separare i pretendenti al titolo dagli outsider pronti a sorprendere.

Due giorni di sport e spettacolo

Il programma prevede due giornate intense di regate, con le boe che verranno posizionate nel migliore dei modi per garantire spettacolo e sicurezza. Gli organizzatori della Società Canottieri Marsala, forte della propria esperienza, hanno predisposto ogni dettaglio logistico per accogliere atleti, tecnici e pubblico.

E proprio al pubblico è rivolto un invito speciale: l'ingresso è libero. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di vela e per tutti coloro che desiderano vivere da vicino l'emozione di una regata nazionale, ammirando i 48 atleti solcare le onde in una sfida che mescola velocità, strategia e tecnica.

Non resta che attendere il colpo di cannone che darà il via alle danze: Marsala è pronta a scrivere un nuovo capitolo della Windsurfer Class 2026.







