Trapani sul tetto del mondo: Giada Spadaro campionessa di powerlifting a 16 anni

26/08/2026 17:04:00

Trapani festeggia una giovanissima campionessa mondiale. È Giada Spadaro, 16 anni, atleta della società StrengthLab, che ai Mondiali di powerlifting disputati a Sun City, in Sudafrica, ha conquistato il titolo nella categoria Sub-Junior fino a 63 chilogrammi.

Giada non si è limitata a vincere nella propria categoria: è stata proclamata anche migliore atleta femminile tra tutte le categorie di peso Sub-Junior. Un risultato ancora più significativo perché era la più giovane partecipante alla competizione.

Che cos’è il powerlifting

Il powerlifting è una disciplina nella quale ogni atleta deve sollevare il massimo peso possibile in tre esercizi: squat, panca piana e stacco da terra.

In gara si hanno a disposizione tre tentativi per ciascun esercizio. Ogni alzata deve rispettare precise regole tecniche per essere giudicata valida. La classifica finale viene determinata sommando i migliori risultati ottenuti nelle tre specialità.

Una competizione nella quale non basta, dunque, soltanto la forza: servono tecnica, concentrazione e la capacità di scegliere bene i pesi da affrontare.

Il record europeo nello squat

Accompagnata dal suo allenatore Danilo Camilleri, Giada ha rappresentato i colori azzurri della FIPL, Federazione Italiana PowerLifting, mettendo insieme una prestazione straordinaria:

170 chili nello squat , nuovo record europeo;

, nuovo record europeo; 107,5 chili nella panca piana ;

; 192,5 chili nello stacco da terra.

La somma delle tre migliori alzate è di 470 chilogrammi, un risultato che le ha permesso di stabilire il nuovo record mondiale di totale nella categoria Sub-Junior fino a 63 chili.

La più giovane e la più forte

Giada era l’atleta più giovane presente ai Mondiali di Sun City, ma sulla pedana ha dimostrato una maturità sportiva fuori dal comune.

Oltre alla vittoria nella categoria dei 63 chili, la sedicenne della StrengthLab ha ottenuto il riconoscimento di migliore atleta femminile Sub-Junior dell’intera manifestazione, superando nel confronto generale anche le campionesse delle altre categorie di peso.

Nata a Tarquinia, trapanese dall’età di tre anni

Giada Spadaro è nata a Tarquinia il 16 gennaio 2010, ma vive a Trapani da quando aveva tre anni, dopo il trasferimento della famiglia per motivi di lavoro del padre.

Si prepara adesso a frequentare la quarta classe dell’indirizzo sportivo dell’istituto “Calvino-Amico”. Tornerà tra i banchi con un titolo mondiale, un record europeo e un record mondiale conquistati a soli 16 anni.

Trapani prepara la festa

Il ritorno della campionessa è previsto per la serata di giovedì 27 agosto. Ad attenderla ci saranno amici, parenti e i nonni Franca e Leonardo.

Trapani può così festeggiare una ragazza che, con il lavoro svolto alla StrengthLab sotto la guida di Danilo Camilleri, ha già raggiunto il tetto del mondo. E che, nonostante fosse la più piccola in gara, sulla pedana si è dimostrata la più forte.



