’A Scurata verso il finale: Guidi, il giallo su Nievo e poi gli Agricantus

26/08/2026 10:06:00

Un mistero del Risorgimento, un viaggio nella Sicilia del cinema e, per chiudere gli appuntamenti marsalesi, il ritorno degli Agricantus. Sono gli ultimi giorni di ’A Scurata 2026, che tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto si divide tra Villa Genna a Marsala e il Castello normanno di Salemi.

Il primo appuntamento è giovedì 27 agosto a Villa Genna con Ippolito Nievo: processo all’Unità d’Italia, pièce di Giacomo Frazzitta diretta e interpretata da Gianluca Guidi. Due repliche, alle 19 e alle 21.30. Il programma ufficiale della rassegna conferma il doppio spettacolo.

Il naufragio dell’Ercole diventa un crime storico

La vicenda parte da uno dei grandi enigmi legati alla nascita dell’Italia unita. Nella notte tra il 4 e il 5 marzo 1861 il piroscafo Ercole naufraga al largo di Capri. Tra le circa ottanta vittime c’è Ippolito Nievo, scrittore, garibaldino e vice intendente generale della spedizione dei Mille.

Con lui scompaiono anche i libri contabili dell’amministrazione garibaldina. Da qui le domande attorno alle quali Frazzitta costruisce l’inchiesta teatrale: incidente o attentato? Chi poteva avere interesse a far sparire Nievo e quei documenti?

Lo spettacolo mette in scena il confronto tra Nievo e il procuratore che indaga sulla sua morte, utilizzando documenti e testimonianze dell’epoca. È lo stesso filone di ricerca che nel 2011 aveva portato al documentario Rai Inchiesta sui Mille, prodotto da Gianni Minoli per La storia siamo noi e nato da un’idea dello stesso Frazzitta.

Con Gianluca Guidi, Giacomo Frazzitta e Serena Tumbarello ci saranno anche quattro musicisti dal vivo: Aldo Bertolino alla tromba e al flicorno, Peppe Pipitone al basso, Dario Silvia al pianoforte e Sal De Vita alle percussioni.

A Salemi musica e cinema siciliano

Sempre giovedì 27 agosto, ’A Scurata si sposta anche al Castello normanno di Salemi con Musica, cinema, parole, spettacolo dell’Officina Artistica Carpe Diem.

Il progetto mette insieme le immagini del cinema e la musica per raccontare la Sicilia: da Visconti, Coppola e Tornatore alle pagine di Verdi, Nino Rota, Morricone, Mascagni e Battiato.

Sul palco Fabio Gandolfo al pianoforte, Giacomo Bertuglia al contrabbasso, Ceo Toscano al violoncello e Lucrezia Benigno alla voce. L’appuntamento fa parte della sezione itinerante “peri peri” della rassegna.

Venerdì gli Agricantus chiudono Villa Genna

Venerdì 28 agosto sarà invece il turno degli Agricantus, che a Villa Genna presenteranno E.A.R. – Elektron Akoustikòs Riza.

Il nuovo progetto è guidato da Mario Crispi, con Chiara Minaldi alla voce, Alfredo Giammanco ai synth, Mario Tarsilla al basso e Fabrizio Francoforte alla batteria. L’idea è rileggere il repertorio storico del gruppo attraverso un equilibrio tra strumenti acustici, elettronica e sonorità mediterranee.

La lingua siciliana e le radici sonore del Mediterraneo restano il punto di partenza, ma il suono viene riportato al presente attraverso paesaggi elettronici e nuove forme di arrangiamento.

Con gli Agricantus si chiuderanno gli appuntamenti di Villa Genna. La nona edizione di ’A Scurata – Memorial Enrico Russo, organizzata dal MAC – Movimento Artistico Culturale Città di Marsala, avrà poi il suo ultimo atto il 6 settembre a Marettimo, alle Case Romane, con Lacrimi di Sali di Riccardo Sciacca & I Musicanti.



