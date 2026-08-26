Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria figlia

26/08/2026 12:15:00

Quando si iscrive un figlio a una scuola calcio non si sceglie soltanto dove farà allenamento. Si scelgono le persone con cui trascorrerà diverse ore della settimana, l'ambiente nel quale imparerà a stare in gruppo e il modo in cui vivrà vittorie, sconfitte, errori e miglioramenti.

Per questo, soprattutto quando si parla di bambini e ragazzi, il risultato della domenica non può essere l'unico parametro.

Chi sono gli allenatori? Come lavorano con i ragazzi? C'è un percorso adatto alle diverse età? Quale clima si respira durante gli allenamenti?

Sono alcune delle domande che una famiglia dovrebbe porsi prima di scegliere.

A Marsala riparte la Garibaldina

Su questi principi si prepara alla nuova stagione la Scuola Calcio Élite Garibaldina, realtà storica del calcio giovanile marsalese.

La stagione sportiva 2026/27 inizierà il 31 agosto e sarà aperta a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, dai Piccoli Amici fino agli Allievi Under 17. Le squadre Under 14, Under 15 e Under 17 hanno però già iniziato la preparazione lunedì 24 agosto, una settimana in anticipo rispetto all'attività di base.

L'obiettivo è costruire un percorso che cambi insieme all'età: gioco, movimento e socializzazione per i più piccoli; progressivamente più tecnica, consapevolezza e competizione per chi cresce.

Con una priorità: formare il ragazzo prima ancora del calciatore.

Passione, educazione, rispetto, crescita, amicizia e divertimento sono infatti i valori indicati dalla società alla base del proprio progetto.

Tecnici qualificati e un percorso riconosciuto

Per un genitore uno degli aspetti più importanti è sapere a chi sta affidando il proprio figlio.

Allenare bambini e adolescenti richiede competenze che vanno oltre la conoscenza del calcio: significa saper insegnare, correggere senza mortificare, rispettare i tempi di crescita e trasmettere il valore della squadra.

Per la stagione 2026/27 la Garibaldina punta su tecnici qualificati UEFA B e UEFA C.

Alle spalle c'è anche un percorso riconosciuto nel sistema federale del calcio giovanile: la società figura nell'elenco FIGC 2024/25 dei Club Giovanili di 3° Livello, la categoria che ha raccolto l'evoluzione del precedente sistema delle Scuole Calcio Élite.

Un elemento che dà sostanza a un progetto nel quale la formazione viene portata avanti lungo le diverse categorie giovanili.

Quando il talento trova la sua strada

Una scuola calcio non può promettere a un bambino che diventerà professionista. Può però offrirgli gli strumenti per migliorare e, quando emergono qualità particolari, accompagnarlo nel percorso giusto.

È quanto accaduto, tra gli altri, al giovane marsalese Luca Impiccichè, classe 2010, cresciuto nella Garibaldina e approdato nell'estate 2026 all'Empoli Under 17, dopo esperienze nei settori giovanili di Sampdoria e Palermo.

Una storia che racconta una possibilità, non una promessa. Perché per la maggior parte dei ragazzi il vero risultato dello sport sarà soprattutto ciò che avranno imparato lungo il percorso.

Due impianti e servizio navetta

C'è poi un tema molto concreto per le famiglie: l'organizzazione.

Le attività della nuova stagione si svolgeranno presso l'impianto sportivo Eraclès di Marsala e il Green Park di Strasatti-Petrosino. È previsto inoltre un servizio navetta per facilitare gli spostamenti dei ragazzi.

Perché anche questi aspetti fanno la differenza quando bisogna conciliare scuola, lavoro, allenamenti e vita familiare.

Alla fine, però, forse l'indicatore più semplice resta uno.

Quando vostro figlio torna a casa dopo l'allenamento, ha voglia di tornarci?

Se ha imparato qualcosa, si è sentito parte di una squadra e non vede l'ora di rimettere gli scarpini, probabilmente il calcio sta facendo esattamente quello che dovrebbe fare.

La Scuola Calcio Élite Garibaldina inizierà la stagione sportiva 2026/27 il 31 agosto, con attività dai 4 ai 17 anni.



Informazioni e iscrizioni: 347 4075535 – 349 1442836.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



