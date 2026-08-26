Marsala, "rifiuti e bivacchi al porticciolo penalizzano la mia attività"

26/08/2026 13:00:00

Gentile direttore di Tp24,

sono il proprietario del locale che si trova di fronte alle Cantine Florio e all'ingresso del porticciolo turistico. Mi rivolgo al vostro giornale per denunciare un fatto inquietante e di grave incuria: l’area è presidiata quotidianamente da Nomadi, che stendono i panni presso l’aiuola della mia attività e lasciano spazzatura sia all’interno che all’esterno ( TP24 ne ha parlato ieri).

Inoltre, qualche tempo fa, durante la bonifica dell’area dal Molo Florio al molo successivo, l'ex sindaco Grillo li aveva definiti "giardini inglesi", ma di inglese, a mio avviso, hanno ben poco: si potrebbero piuttosto chiamare "giardini dei Nomadi e della spazzatura".

Tutto ciò penalizza fortemente la mia attività.

A oggi, la situazione è questa: da circa 20 giorni sostano anche al porticciolo turistico, offrendo un esempio di inciviltà e degrado.

Cittadino marsalese e titolare attività



