Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
26/08/2026 13:00:00

Marsala, "rifiuti e bivacchi al porticciolo penalizzano la mia attività"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787738279-0-marsala-rifiuti-e-bivacchi-al-porticciolo-penalizzano-la-mia-attivita.jpg

Gentile direttore di Tp24,
sono il proprietario del locale che si trova di fronte alle Cantine Florio e all'ingresso del porticciolo turistico. Mi rivolgo al vostro giornale per denunciare un fatto inquietante e di grave incuria: l’area è presidiata quotidianamente da Nomadi, che stendono i panni presso l’aiuola della mia attività e lasciano spazzatura sia all’interno che all’esterno ( TP24 ne ha parlato ieri).

 

Inoltre, qualche tempo fa, durante la bonifica dell’area dal Molo Florio al molo successivo, l'ex sindaco Grillo li aveva definiti "giardini inglesi", ma di inglese, a mio avviso, hanno ben poco: si potrebbero piuttosto chiamare "giardini dei Nomadi e della spazzatura".

Tutto ciò penalizza fortemente la mia attività.
A oggi, la situazione è questa: da circa 20 giorni sostano anche al porticciolo turistico, offrendo un esempio di inciviltà e degrado.

 

 

Cittadino marsalese e titolare attività









Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 21/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...