Alcamo Marina, rimosso il cancello che bloccava l'accesso al mare. La Vardera: "Fare scrusciu funziona"

26/08/2026 09:00:00

Ad Alcamo Marina il cancello che impediva il passaggio verso la spiaggia è stato rimosso. A darne notizia è il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, che appena ventiquattro ore prima aveva effettuato un blitz sul posto insieme ad alcuni consiglieri comunali.

Una vicenda risolta, almeno sul piano pratico, in tempi decisamente rapidi. La Vardera parla di un cancello “abusivo” e rivendica il risultato della protesta: “Fare scrusciu, ancora una volta, funziona”.

Il blitz e la segnalazione alla Polizia municipale

Il parlamentare regionale si era recato ad Alcamo Marina senza preavviso, denunciando la presenza della barriera che, secondo quanto riferito, impediva di raggiungere liberamente un tratto di spiaggia pubblica.

Con lui i consiglieri comunali di Controcorrente Laura Barone, Leonardo Maniscalchi e Caterina Camarda, che hanno chiesto l’intervento della Polizia municipale.

“È bastato un blitz senza avvisare nessuno davanti a un cancello abusivo che sbarrava l’accesso alla spiaggia pubblica di Alcamo Marina – afferma La Vardera – e oggi è stato rimosso”.

La Vardera: “La spiaggia è tornata accessibile”

Secondo il deputato, la rimozione dimostra l’utilità delle denunce pubbliche e della pressione esercitata sulle istituzioni.

“Questa vittoria non fa altro che dimostrare che accendere i riflettori, fare scrusciu e denunciare produce risultati concreti”, sostiene La Vardera.

Il leader di Controcorrente riconosce anche la rapidità dell’intervento dell’amministrazione comunale: “Va riconosciuto che il sindaco Domenico Surdi si è mosso in appena 24 ore dalla nostra segnalazione, cosa che non capita spesso”.

“Il mare è un bene di tutti”

La vicenda riporta al centro una questione che ogni estate torna puntualmente lungo le coste siciliane: quella degli accessi al mare e dei passaggi verso le spiagge.

La Vardera annuncia che i controlli proseguiranno: “Continueremo a monitorare il nostro mare, che ricordiamolo è un bene di tutti e nessuno può permettersi di utilizzarlo come se fosse proprietà privata”.

Per Alcamo Marina, intanto, una barriera in meno. E stavolta, almeno secondo La Vardera, lo “scrusciu” ha prodotto il risultato nel giro di un giorno.



