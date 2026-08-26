Sport, 40 milioni dalla Regione per gli impianti. I Comuni devono accreditarsi

26/08/2026 10:00:00

Quaranta milioni di euro per rimettere mano agli impianti sportivi siciliani, molti dei quali hanno bisogno da anni di manutenzione, adeguamenti e interventi di sicurezza. La Regione avvia la macchina dei finanziamenti e chiama adesso gli enti locali alla prima mossa: l’accreditamento.

È entrato infatti nella fase operativa il piano regionale destinato alla riqualificazione, all’ammodernamento e alla realizzazione degli impianti sportivi in Sicilia. Comuni, Unioni di Comuni, Liberi consorzi, Città metropolitane e associazioni di Comuni possono registrarsi sulla piattaforma predisposta dalla Regione.

Attenzione, però: i 40 milioni non sono ancora stati assegnati e il bando vero e proprio deve ancora essere pubblicato. L’accreditamento rappresenta il primo passaggio, obbligatorio, per poter successivamente presentare i progetti e concorrere ai finanziamenti.

Prima l’accreditamento, poi il bando

Conclusa questa fase preliminare, l’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo pubblicherà l’avviso con le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle istanze.

È dunque il momento, anche per i Comuni della provincia di Trapani, di prepararsi. Dalla manutenzione degli stadi alle palestre comunali, dai campetti di quartiere agli impianti rimasti incompleti o bisognosi di adeguamento, le necessità sul territorio non mancano. Come spesso accade con i finanziamenti pubblici, però, oltre ai soldi serviranno progetti pronti e capacità degli enti locali di rispettare tempi e procedure.

Schifani: “Investimento importante per giovani e comunità”

«Con l’avvio di questa fase la procedura per l'assegnazione delle risorse entra concretamente nel vivo», afferma il presidente della Regione Renato Schifani.

Per il governatore le strutture sportive rappresentano «un punto di riferimento importante per le nostre comunità, soprattutto per i più giovani» e devono quindi essere interessate da investimenti mirati.

Schifani ricorda anche gli interventi regionali realizzati negli ultimi anni per incentivare la pratica sportiva, compresi i voucher destinati ai giovani per l’accesso alle palestre.

Impianti più moderni, sicuri e accessibili

L'obiettivo dichiarato dalla Regione è utilizzare i 40 milioni per rendere le strutture sportive siciliane più moderne, accessibili e fruibili, sostenendo sia la riqualificazione dell'esistente sia la realizzazione di nuovi impianti.

«È un passaggio fondamentale – spiega l’assessora regionale allo Sport Elvira Amata – che ci permette di accelerare i tempi di attuazione».

Secondo Amata, il piano dovrà servire anche a favorire l'inclusione sociale e la pratica sportiva di base. L'assessorato annuncia inoltre che a breve sarà pubblicato l'avviso aggiornato con le regole per ottenere i finanziamenti.

Adesso, dunque, la palla passa agli enti locali. E mai metafora sportiva fu più appropriata: i fondi ci sono, bisognerà vedere quanti Comuni arriveranno al bando con progetti realmente pronti per essere finanziati.



