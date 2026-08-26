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» Dai Comuni
26/08/2026 15:00:00

Mazara diventa un set della Warner Bros

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/mazara-diventa-un-set-della-warner-bros-450.jpg

Mazara del Vallo si prepara a diventare un grande set televisivo. Mercoledì 2 settembre nel centro storico arriveranno telecamere, droni e una troupe di circa 60 persone per le riprese di “The Second Chance”, format reality prodotto dalla Warner Bros. 

La città è stata scelta dopo una serie di sopralluoghi effettuati tra maggio e giugno. La produzione, composta da personale italiano e tedesco, girerà in diversi punti del centro di Mazara, con riprese anche dall’alto attraverso l’utilizzo di droni.

Una bella vetrina internazionale per la città, dunque. Ma, come accade quando arriva una produzione cinematografica o televisiva, per qualche ora toccherà fare spazio a camion, tecnici, telecamere e ciak.

 

Modifiche alla viabilità

Per consentire le riprese e il parcheggio dei mezzi tecnici, il comandante della Polizia Municipale ha firmato l’ordinanza numero 248, che introduce una serie di divieti per mercoledì 2 settembre.

Il divieto di fermata con rimozione coatta sarà in vigore:

  • in piazza Ettore Ditta, compreso lo slargo all'incrocio con via Giuseppe Sciacca e via San Nicolò, dalle 6 alle 20 e comunque fino al termine delle esigenze della produzione;
  • in piazza Immacolata, dalle 6 alle 20;
  • in via Molo Comandante G. Caito, nel tratto compreso tra il civico 9 e l'incrocio con via Marina, dalle 6 alle 22, per permettere la sosta dei mezzi tecnici.

 

Strade chiuse soltanto durante le riprese

Diverso il provvedimento per alcune altre vie, dove l'interdizione al traffico pedonale e veicolare scatterà soltanto nei momenti in cui saranno effettuate le riprese.

Le zone interessate sono via San Giovanni, nel tratto tra via Carmine e piazza Ettore Ditta, e via Giuseppe Sciacca.

Il traffico sarà deviato dinamicamente verso via degli Inglesi, secondo le indicazioni della Polizia Municipale.

 

Una  produzione internazionale a Mazara

La presenza della Warner Bros. rappresenta per Mazara del Vallo un'occasione non soltanto curiosa ma anche promozionale. Le immagini realizzate nel centro della città entreranno infatti in una produzione destinata al mercato televisivo internazionale.

Per un giorno, insomma, tra le strade di Mazara si sentirà dire “azione”. Con qualche inevitabile disagio per automobilisti e residenti, ma anche con una vetrina che difficilmente passa ogni settimana da queste parti.









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