Marsala, lavori per la nuova linea elettrica: divieti e strade chiuse fino al 15 settembre

26/08/2026 15:50:00

Cambiano temporaneamente viabilità e sosta nel centro urbano di Marsala. Da oggi, 26 agosto, e fino al 15 settembre, sono previste limitazioni al traffico per consentire i lavori di scavo e posa di una nuova linea elettrica.

Il provvedimento della Polizia Municipale interessa diverse strade del centro e sarà in vigore, nelle giornate di lavoro, dalle ore 7 alle ore 17.

Divieto di sosta e chiusure temporanee

L'ordinanza dispone il divieto di sosta con rimozione forzata e, durante lo svolgimento dei lavori, la chiusura momentanea alla circolazione nei tratti interessati dal cantiere.

Queste le strade coinvolte:

Viale Isonzo , dall'incrocio con via Garraffa fino a Piazza della Vittoria;

, dall'incrocio con via Garraffa fino a Piazza della Vittoria; via Garraffa , dall'incrocio con Viale Isonzo fino a via Diaz;

, dall'incrocio con Viale Isonzo fino a via Diaz; via Diaz , dall'incrocio con via Garraffa fino a via Bottino;

, dall'incrocio con via Garraffa fino a via Bottino; via Bottino , dall'incrocio con via A. Diaz fino al civico 36;

, dall'incrocio con via A. Diaz fino al civico 36; via Sibilla, per l'attraversamento stradale all'altezza dell'incrocio con via Diaz.

Lavori fino al 15 settembre

Le limitazioni saranno quindi applicate progressivamente, in relazione all'avanzamento del cantiere, fino al prossimo 15 settembre.

Per automobilisti e residenti del centro sarà bene prestare attenzione alla segnaletica temporanea e mettere in conto possibili rallentamenti o deviazioni, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

L'intervento serve alla realizzazione di una nuova linea elettrica nel centro urbano di Marsala.



