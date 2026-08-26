San Vito Lo Capo, “Libri, autori e bouganville” chiude con Luciano Mirone

26/08/2026 16:54:00

Un viaggio nella Sicilia meno prevedibile, tra personaggi, contraddizioni, ferite e miti. Venerdì 28 agosto, alle 21.30, il Giardino di Palazzo La Porta a San Vito Lo Capo ospita l’ultimo appuntamento della 27ª edizione di “Libri, autori e bouganville”.

A chiudere la rassegna sarà il giornalista e scrittore Luciano Mirone, che presenterà in prima nazionale il suo nuovo libro Gente di Sicilia, pubblicato da Algra. L’incontro sarà curato da Giacomo Pilati, direttore artistico della manifestazione.

Una Sicilia raccontata per mare e per terra

Gente di Sicilia è un reportage di 288 pagine che attraversa l’Isola cercando storie, luoghi e persone capaci di raccontarne le molte facce.

Il filo scelto da Mirone passa attraverso lo Spasimo, gli Eretici e il Mito, ma soprattutto attraverso le contraddizioni di quella che l’editore definisce un’Isola che somiglia piuttosto a un continente: luce e oscurità, dolore e gioia, bellezza e conflitti.

Non una guida turistica, dunque, ma un viaggio giornalistico dentro la Sicilia e i siciliani, costruito con lo sguardo di chi da anni racconta il territorio attraverso cronaca e inchieste.

Chi è Luciano Mirone

Mirone è direttore del quotidiano online L’Informazione. Nel corso della sua carriera ha scritto per testate come I Siciliani di Giuseppe Fava, la Repubblica, Il Venerdì, Diario, Marie Claire, Oggi e Giornale di Sicilia. Ha lavorato anche per la televisione e pubblicato numerosi libri, soprattutto nel campo dell’inchiesta giornalistica.

Con Gente di Sicilia cambia in parte prospettiva: resta l’occhio del cronista, ma il racconto si apre al viaggio, alla memoria e ai personaggi incontrati lungo la strada.

L’ultimo incontro dopo un’estate di libri

L’appuntamento con Mirone conclude un’edizione di “Libri, autori e bouganville” che da luglio ha portato a San Vito Lo Capo giornalisti, scrittori e saggisti. Tra gli ospiti di quest’anno anche Pietro Grasso e Antonio Caprarica.

La rassegna è organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Pro Loco e curata da Giacomo Pilati, con incontri pensati come un salotto letterario all’aperto nel Giardino di Palazzo La Porta.

L’ultimo appuntamento è quindi venerdì 28 agosto alle 21.30: una chiusura tutta siciliana, con un libro che prova a raccontare l’Isola senza ridurla alle solite cartoline.



