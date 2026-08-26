Paura a Marsala: incendio all'interno della ditta Casano Vini
Fiamme e alte colonne di fumo, plastica che brucia, e i pompieri che arrivano in ritardo. Un incendio è divampato a Marsala all'interno della ditta Casano Vini, di via Catalfo, traversa di via Mazara. A prendere fuoco è stato del materiale, anche plastico, depositato nei piazzali antistanti i magazzini.
L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, che però sono arrivati con un certo ritardo. Erano infatti impegnati in altre operazioni per domare un incendio in periferia.
Per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di spegnimento, una pattuglia dei carabinieri ha bloccato dall'accesso di via Mazara. Fortunatamente, l’incendio non ha provocato feriti tra i presenti. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento.
Il rogo ha interessato diverso materiale, tra cui plastica e legna depositata nei piazzali. Il fumo nero e denso si è alzato visibile a distanza. L’intervento dei pompieri, seppur ritardato, ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ai capannoni dell'azienda vinicola.
Sul posto, dopo lo spegnimento, gli inquirenti hanno avviato i rilievi per risalire all’origine del rogo, che al momento sembra accidentale.
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