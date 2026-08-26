Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/08/2026 15:00:00

Paura a Marsala: incendio all'interno della ditta Casano Vini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787749960-0-paura-a-marsala-incendio-all-interno-della-ditta-casano-vini.jpg

Fiamme e alte colonne di fumo, plastica che brucia, e i pompieri che arrivano in ritardo. Un incendio è divampato a Marsala all'interno della ditta Casano Vini, di via Catalfo, traversa di via Mazara. A prendere fuoco è stato del materiale, anche plastico, depositato nei piazzali antistanti i magazzini.

 

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, che però sono arrivati con un certo ritardo. Erano infatti impegnati in altre operazioni per domare un incendio in periferia.

Per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di spegnimento, una pattuglia dei carabinieri ha bloccato dall'accesso di via Mazara. Fortunatamente, l’incendio non ha provocato feriti tra i presenti. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento.

Il rogo ha interessato diverso materiale, tra cui plastica e legna depositata nei piazzali. Il fumo nero e denso si è alzato visibile a distanza. L’intervento dei pompieri, seppur ritardato, ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ai capannoni dell'azienda vinicola. 

 

Sul posto, dopo lo spegnimento, gli inquirenti hanno avviato i rilievi per risalire all’origine del rogo, che al momento sembra accidentale.

 

 

 


 









Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 21/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...