Notte di fuoco a Castellammare, rogo minaccia le case. Incendio a Trapani, intossicata una donna

26/08/2026 08:16:00

Una notte di paura a Castellammare del Golfo, dove un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Scopello, arrivando a minacciare le abitazioni. Soltanto poche ore prima, a Trapani, le fiamme avevano devastato un appartamento nel rione Sant’Alberto: una donna di 55 anni è rimasta intossicata, mentre il suo cane è morto.

Le fiamme vicino alle case a Castellammare

L’incendio a Castellammare del Golfo si è rapidamente esteso in un’ampia zona di vegetazione. Ad alimentare il fronte del fuoco sono stati il vento di scirocco e le temperature particolarmente elevate.

Le fiamme, alte e visibili a distanza, si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni presenti tra Sarmuci e Grotticelli. Sul posto sono intervenute più squadre del personale antincendio forestale, impegnate per tutta la notte nel tentativo di contenere e circoscrivere il rogo.

Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dalla rapida propagazione dell’incendio e dalle caratteristiche della zona. Durante la notte, inoltre, non è stato possibile impiegare i Canadair: l’intervento dei mezzi aerei può avvenire soltanto con condizioni di visibilità adeguate.

Ai cittadini è stato raccomandato di non avvicinarsi all’area interessata e di lasciare libere le strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Quattro le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute. Le aquadre intervenute hanno evitato il peggio in quanto l’incendio minacciava numerose abitazioni.

Non ci sono state case interessate dall’incendio e nemmeno persone coinvolte.

L’incendio al momento è stato spento.

È l’ennesima ferita inferta dal fuoco al territorio di Castellammare del Golfo, già duramente colpito dagli incendi negli ultimi anni.

Trapani, incendio in un appartamento a Sant’Alberto

Paura anche nel tardo pomeriggio di ieri, 25 agosto, a Trapani. Un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di via Antonello da Messina, nel popoloso rione Sant’Alberto.

Una donna di 55 anni, che si trovava all’interno dell’abitazione, è rimasta intossicata dal fumo. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono successivamente migliorate: non sarebbe in pericolo di vita, ma rimane sotto osservazione.

Nel rogo è morto il cane che si trovava dentro l’appartamento.

Accertamenti sulle cause

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e gli agenti della Volante. In seguito sono arrivati anche gli specialisti della Polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incendio.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un incendio di origine dolosa.



