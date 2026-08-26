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Cronaca
26/08/2026 12:29:00

Marsala, momenti di tensione in via Isgrò. Intervengono Carabinieri e Polizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/marsala-momenti-di-tensione-in-via-isgro-intervengono-carabinieri-e-polizia-450.jpg

Momenti di tensione questa mattina nel centro storico di Marsala, in via Calogero Isgrò, dove è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Un giovane marsalese in evidente stato di agitazione è stato identificato.

 

Sul posto sono arrivate una volante della Polizia e una pattuglia dei Carabinieri. Il giovane, che si trovava in strada senza maglietta, appariva particolarmente esagitato e la situazione ha attirato l'attenzione delle persone presenti nella zona.

Poliziotti e carabinieri sono intervenuti per bloccarlo e riportare la situazione sotto controllo. In via Isgrò è arrivata anche un'ambulanza del 118 per prestare assistenza al giovane.

Al momento non sono note le cause che avrebbero provocato il suo stato di agitazione né eventuali ulteriori conseguenze dell'episodio. Si tratta comunque di un episodio che torna a creare apprensione dei residenti e nei commercianti della zona, alle prese con frequenti disordini. 









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