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Cultura

» Cose di musica
26/08/2026 09:02:00

Marsala Jazz Festival, venerdì Cédric Hanriot e i Time Is Colour alle Cantine Fina

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Il concerto che il vento aveva fermato a luglio torna in calendario. Venerdì 28 agosto, alle 21.30, alle Cantine Fina, Cédric Hanriot e i Time Is Colour chiudono definitivamente la prima edizione del Marsala Jazz Festival 2026.

La serata recupera l’appuntamento del 26 luglio, annullato per le fortissime raffiche di vento. Prima dello stop, secondo gli organizzatori, il festival aveva registrato quattro sold out tra il 22 e il 25 luglio. Il concerto del 28 agosto è già confermato anche sui circuiti di biglietteria, con ingresso a 23 euro.

Jazz, hip hop ed elettronica

Al centro della serata ci sarà “Time Is Colour – Vol. 3”, progetto guidato dal pianista, compositore e producer francese Cédric Hanriot.

Sul palco Hanriot sarà a pianoforte, synth e keytar, con Bertrand Bernard al basso, Antonin Violot alla batteria e pad elettronico e Nunny alla voce e al rap. È una formazione che porta il jazz lontano dai confini più tradizionali, incrociandolo con hip hop, soul, elettronica e linguaggi urban.

Hanriot ha collaborato, tra gli altri, con Herbie Hancock, Dianne Reeves, Terri Lyne Carrington e Donny McCaslin. È stato inoltre pianista e sound designer in Beautiful Life di Dianne Reeves, album vincitore nel 2015 del Grammy Award come miglior album jazz vocale.

A completare il progetto c’è la cantante franco-camerunense Nunny, che porta nel gruppo spoken word, rap e sensibilità soul. Il risultato è un concerto molto contemporaneo, costruito su groove, improvvisazione e sonorità elettroniche.

Un secondo ingresso a un euro

Per il recupero gli organizzatori hanno previsto anche una promozione legata ai disagi causati dalla cancellazione di luglio.

Chi possiede un abbonamento o un biglietto del 26 luglio potrà portare una seconda persona pagando un solo euro. La stessa possibilità viene estesa anche a chi acquisterà adesso il biglietto per il 28 agosto: il secondo ingresso a un euro potrà essere ritirato direttamente al botteghino delle Cantine Fina.

A tutti i partecipanti sarà inoltre offerto dalle Cantine Fina il primo calice di vino.

L’ultimo atto del festival

“Jazz in Cantina – Marsala Jazz Festival” ha debuttato quest’estate con una formula diffusa tra Cantine Pellegrino, Cantine Storiche Donnafugata e Cantine Fina, riportando a Marsala una rassegna interamente dedicata al jazz internazionale e alle sue contaminazioni. L’organizzazione è di Catania Jazz e Marsala Jazz Festival, con la direzione artistica di Pompeo Benincasa e il patrocinio del Comune.

Il concerto di Cédric Hanriot avrebbe dovuto essere proprio l’ultimo atto della manifestazione il 26 luglio. Lo sarà, con un mese di ritardo, venerdì 28 agosto alle 21.30 alle Cantine Fina.

Il biglietto intero costa 23 euro. Per chi acquista il ticket resta valida la possibilità del secondo ingresso a un euro, da ritirare al botteghino la sera del concerto.



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