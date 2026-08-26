Marsala Futsal, è tempo di Serie A2 - Domenica 30 agosto la presentazione della stagione

26/08/2026 07:00:00

Il Marsala Futsal 2012 riaccende i motori e si prepara a vivere una stagione da protagonista nel campionato nazionale di Serie A2. Archiviata la sosta estiva, la squadra è tornata a calcare il parquet per dare ufficialmente il via alla preparazione atletica, inaugurando un'annata ricca di ambizioni e novità importanti volute dalla società del Presidente Paolo Tumbarello. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Peppe Fiorenza, reduce dallo straordinario trionfo nel campionato di Serie A2 alla guida del Messina. Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci sarà uno staff di primissimo piano composto dal preparatore atletico esterno Paolo Aiello e da Giuseppe Giglio, a cui è affidata la programmazione atletica. Il settore giovanile vedrà al timone il responsabile Gianluca Adamo, mentre la formazione Under 19 è stata affidata al tandem formato da Leandro D’Alessandro ed Edoardo Pacioni.

Il roster azzurro è stato oggetto di un profondo restyling, capace di coniugare l'esperienza dei senatori con l'energia e il talento dei giovani. Tra le conferme spiccano la sicurezza tra i pali di Nicolas Cosenza, di capitan Alessandro Patti e Matteo De Bartoli, oltre alla rinnovata fiducia a Gabriele Foderà e al giovane Vincenzo Marino. A completare il gruppo della prima squadra arriva anche il promettente classe 2003 Vincenzo Genna, laterale e pivot reduce dalla vittoria del campionato di Serie C2 con la Polisportiva Dribbling Marsala. La campagna acquisti estiva ha regalato innesti di altissimo profilo provenienti anche dalla massima serie. Dalla Roma 3Z History arriva in prestito il pivot Jacopo Giubilei, forte di cinquantaquattro reti nelle ultime tre stagioni in A2. A difendere i pali dell'Under 19 Nazionale e a ricoprire il ruolo di secondo in prima squadra ci sarà il giovanissimo portiere classe 2006 Enrico Rizzi, già protagonista con Manfredonia, Udinese Futsal e Castellana, affiancato dall'esperienza del rientrante Edoardo Pacioni. Dalla fortunata esperienza di Messina mister Fiorenza ritrova il laterale Juan Cruz Caropi, mentre dal Formia arrivano il pivot Tiziano Chilelli e il laterale e pivot Daniele Zullo, reduci dalla conquista del campionato Élite e della Coppa Italia. Tra i colpi di maggiore spessore spicca l'arrivo del laterale Gustavo Bavaresco, autentica bandiera nelle ultime quattro stagioni del Pirossigeno Cosenza in Serie A, a cui si aggiunge il centrale mancino brasiliano Siqueira Joao Luis Bonato, dotato di grande visione di gioco e proveniente dall'Italservice Pesaro.

Il cammino nel girone D della Serie A2, che raggruppa dodici formazioni tra Sicilia e Calabria, metterà subito alla prova i lilibetani. L'esordio ufficiale è fissato per il 3 ottobre in trasferta nel sentito derby contro il Futsal Mazara, mentre la prima uscita casalinga al Palasport San Carlo si giocherà il 10 ottobre contro la Gear Piazza Armerina. L'appuntamento per conoscere da vicino volti nuovi, staff tecnico e le nuove divise della stagione 2026/27 è fissato per domenica 30 agosto, a partire dalle ore 18:30, presso il Bar Pit Stop in Contrada Berbaro 11, dove la società presenterà ufficialmente la squadra alla cittadinanza ed ai tifosi.



