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Cultura

» Arte
26/08/2026 14:15:00

Marsala, “di Terra, di Mare” chiude al Carmine tra poesia, musica e arte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787742977-0-marsala-di-terra-di-mare-chiude-al-carmine-tra-poesia-musica-e-arte.jpg

Poesia e musica per accompagnare l’ultimo giorno di una mostra dedicata al rapporto, sempre più fragile, tra uomo e natura. Venerdì 28 agosto, alle 18, l’ex Convento del Carmine di Marsala ospita il finissage di “di Terra, di Mare”, personale dell’artista marsalese Francesca Genna, curata da Enrico Caruso.

Sarà l’ultima occasione per visitare l’esposizione, inaugurata lo scorso aprile e costruita attraverso oltre cinquanta opere tra dipinti, stampe d’arte e libri d’artista, risultato di circa dieci anni di ricerca dell’autrice.

Le parole che hanno accompagnato la ricerca

Per la chiusura non è stata pensata una semplice visita finale. Il pomeriggio diventerà un incontro tra arti visive, letteratura e musica.

Francesco Vinci curerà una selezione di letture interpretate dall’attore Francesco Vittorio Pellegrino. I testi saranno tratti, tra gli altri, da Gilles Clément, Wisława Szymborska, Giorgio Caproni, Valerio Magrelli e Franco Fortini: autori che hanno rappresentato alcune delle fonti poetiche del percorso artistico di Francesca Genna.

Ad accompagnare le parole saranno le musiche originali di Philippe Brandt, composte appositamente per il finissage.

Una mostra tra natura e crisi climatica

di Terra, di Mare mette al centro il paesaggio naturale e le sue trasformazioni. Piante, elementi marini, materia e tracce del tempo diventano il punto di partenza per una ricerca che affronta anche il tema della crisi climatica e della sostenibilità.

Genna, docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo, lavora da anni sulla grafica d’arte attraverso tecniche e materiali a basso impatto ambientale.

La sostenibilità entra anche nella produzione del catalogo: per le pagine interne sono state utilizzate fibre riciclate e biodegradabili, mentre la copertina è realizzata con carta certificata FSC.

Al Carmine anche la presentazione del catalogo

Durante il pomeriggio sarà infatti presentato il catalogo della mostra, prodotto dall’Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” ed edito dall’Istituto Poligrafico Europeo.

Il volume, curato da Enrico Caruso e con un testo critico di Jacqueline Ceresoli, raccoglie in 128 pagine le due anime del progetto, quella legata alla terra e quella dedicata al mare.

A conclusione dell’incontro è previsto un aperitivo offerto dall’azienda biologica I Frutti del Sole.

L’appuntamento è quindi venerdì 28 agosto alle 18 all’ex Convento del Carmine. L’ingresso è libero. 









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