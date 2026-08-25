Vela: ottima prestazione di Virna Di Gerlando del CV Marsala ai Mondiali Giovanili Open Skiff

25/08/2026 17:00:00

Nelle acque sarde di Calasetta, la giovane portacolori del Circolo Velico Marsala Virna Di Gerlando si distingue tra 166 timonieri in rappresentanza di 13 nazioni qualificandosi alla Golden Fleet dei Mondiali Giovanili Open Skiff. Ottima esperienza anche per la sorella Igea nella Silver Fleet. Le acque cristalline del Canale di San Pietro a Calasetta, in Sardegna, sono state teatro del prestigioso Campionato del Mondo della Classe Open Skiff, una delle manifestazioni giovanili più competitive e formative del panorama velico internazionale. Tra i 166 timonieri selezionati da ben 13 nazioni – tra cui potenze mondiali come Nuova Zelanda, Australia, Giappone, India e Stati Uniti – a farsi valere è stata la nutrita flotta azzurra, forte di ben 33 atleti nella categoria U17. E tra questi brillano i colori della Sicilia e, in particolare, del Circolo Velico Marsala, grazie alle sorelle Igea e Virna Di Gerlando.

A catturare i riflettori è stata la tredicenne Virna Di Gerlando, autentica promessa della vela lilibetana. Forte del bronzo conquistato ai Mondiali U12 del 2024 e del brillante secondo posto femminile nella Ranking italiana, l'atleta marsalese si è cimentata in una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà, misurandosi, per la prima volta a livello internazionale, con avversari più grandi, esperti e strutturati nella categoria U17. Nonostante il gap anagrafico e fisico, l'avvio è stato da fuoriclasse, un 16° posto nella prima prova che aveva fatto accarezzare il sogno di un posizionamento a ridosso del podio. Nemmeno i problemi tecnici all'imbarcazione, che l'hanno costretta al ritiro nella terza prova, hanno arrestato la determinazione della giovane marsalese. Con carattere e tenacia, Virna ha strappato l'ambita qualificazione per la Golden Fleet, la flotta d'élite riservata esclusivamente ai migliori timonieri della manifestazione iridata. La classifica finale la vede chiudere al 15° posto femminile (47° assoluto e 7° tra le italiane), un piazzamento solido ma che lascia intravedere ampi margini di crescita se rapportato all'enorme potenziale tecnico dell'atleta. Le quattordici prove disputate sono state condizionate da condizioni meteo-marine complesse e altalenanti, che hanno messo a dura prova la regolarità di tutti i partecipanti fino all'ultimo giorno di regate.

"La classe Open Skiff, a questi livelli, si caratterizza per lo strettissimo divario tra i regatanti, che giungono sulla linea di arrivo tutti raggruppati in poche lunghezze - dichiara Bruno Di Gerlando, Coach e Papà di Virna ed Igea. Basta un solo piccolo errore per perdere anche dieci o più posizioni, che è praticamente impossibile recuperare quando le condizioni meteo-marine non sono favorevoli. Nessuno ti regala nulla e tutti sono allenati ad approfittare di ogni minimo errore dell'avversario. È uno sport spietato che richiede, oltre alla preparazione fisica e tecnica, un rigoroso allenamento mentale e concentrazione assoluta. Su questo Virna deve ancora lavorare, ma il tempo è dalla sua parte".

Il bilancio della spedizione marsalese si completa con le prestazioni di Igea Di Gerlando. La giovane velista è stata penalizzata da sfortunati problemi tecnici occorsi alla sua imbarcazione proprio nella giornata inaugurale, culminati in tre ritiri per la rottura del timone che hanno compromesso l'accesso alla flotta principale. Nonostante l'amarezza iniziale, Igea ha onorato al meglio la competizione, lottando con grinta e chiudendo la kermesse mondiale al 21° posto femminile all'interno della Silver Fleet. L'evento di Calasetta, conferma la classe Open Skiff come una straordinaria fucina di campioni. Non è un mistero che questa classe giovanile abbia storicamente formato timonieri di altissimo profilo approdati poi ai massimi circuiti velistici internazionali, inclusa la Coppa America.

I risultati ottenuti da Virna e Igea Di Gerlando sotto le insegne del Circolo Velico Marsala ribadiscono ancora una volta l'eccellenza della scuola velica lilibetana, capace di preparare e proiettare i propri giovani atleti ai vertici delle competizioni internazionali in una disciplina complessa, spettacolare e altamente selettiva come la vela acrobatica.



