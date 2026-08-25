Turismo, cultura e identità: a settembre la 26ª edizione de “L’Immaginario Simbolico”

25/08/2026 15:01:00

Tre giornate dedicate al turismo culturale, alla valorizzazione dei luoghi e alla costruzione di nuovi modi di raccontare il patrimonio. È questo il cuore della 26ª edizione del seminario itinerante “L’Immaginario Simbolico”, che quest’anno propone anche l’8° Webinar della BITC – Borsa Italiana del Turismo Culturale.



L’appuntamento è fissato per giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 settembre 2026, nell’ambito degli eventi annuali a finalità formativa promossi da L’Immaginario Simbolico, con la direzione del dottor Alfredo Amato, psichiatra e psicoterapeuta, direttore della rivista Psicologia Dinamica e presidente dell’associazione The School of “L’Immaginario Simbolico”.

La BITC nasce con l’obiettivo di promuovere una concezione del turismo culturale che vada oltre la semplice visita di un monumento o di un luogo. L’idea proposta è quella di trasformare il territorio in un’esperienza capace di coinvolgere memoria, identità, emozioni e immaginazione.

L’obiettivo

“Siamo i promotori di una nuova concezione del Turismo Culturale” è il messaggio alla base dell’iniziativa, che invita a guardare ai luoghi non soltanto come destinazioni turistiche, ma come realtà da vivere e raccontare.

Il concetto di luogo assume così un ruolo centrale. Un luogo non è soltanto uno spazio fisico: conserva una storia, evoca immagini, suscita emozioni e può diventare parte integrante dell’esperienza di chi lo visita. Da qui l’idea di un turismo capace di creare una connessione più profonda tra visitatori e territorio.

La manifestazione propone inoltre un invito concreto ai territori, agli operatori e alle realtà interessate alla promozione culturale: promuovere il proprio luogo, il proprio sito e la propria attività, attraverso un filmato promozionale, nell’ambito della piattaforma della Borsa Italiana del Turismo Culturale.

L’iniziativa

Le tematiche affrontate sono ampie e trasversali e comprendono i luoghi del turismo culturale, l’artigianato, le arti visive, la danza, la fashion, il giornalismo, la musica, la psicologia, la sanità e la religiosità.

Un programma che mette dunque insieme ambiti differenti, accomunati dalla volontà di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale e di sviluppare nuove modalità di narrazione del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo del seminario itinerante “L’Immaginario Simbolico”, arrivato alla sua 26ª edizione, e rappresenta un'occasione di confronto sul rapporto tra cultura, identità, comunicazione e turismo.

Particolare attenzione viene riservata anche alla dimensione psicologica dell’esperienza turistica. Il luogo, nella prospettiva proposta dagli organizzatori, può infatti essere vissuto attraverso immagini, simboli e suggestioni che contribuiscono a renderlo riconoscibile e significativo.



L’8ª edizione della BITC – Borsa Italiana del Turismo Culturale si presenta quindi come un appuntamento rivolto non soltanto agli addetti ai lavori, ma a tutti coloro che operano nella promozione dei territori e della cultura e che intendono sperimentare una narrazione diversa del patrimonio.

Tre giornate per mettere al centro i luoghi, le loro storie e soprattutto la capacità di trasformarli in esperienze culturali capaci di lasciare una traccia nel visitatore.





