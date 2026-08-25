A Marsala arriva la Coppa Davis: tre giorni con il più importante trofeo di tennis

25/08/2026 09:00:00

Dal 29 al 31 agosto il Davis Trophy Tour fa tappa a Marsala. Si comincia a Porta Nuova con il mini tennis per bambini e ragazzi, poi il trofeo sarà protagonista al Sunshine Tennis Club

La Coppa Davis arriva a Marsala. E non una coppa qualsiasi: è il trofeo che negli ultimi tre anni il tennis italiano ha praticamente trasformato in un piacevole appuntamento fisso, vincendo le edizioni 2023, 2024 e 2025.

Dal 29 al 31 agosto Marsala ospiterà così tre giorni dedicati al tennis, con iniziative per bambini, appassionati e sportivi tra Porta Nuova e il Sunshine Tennis Club.

Un'occasione per vedere da vicino uno dei trofei più prestigiosi dello sport mondiale, ma anche per avvicinare soprattutto i più giovani al tennis.

Si comincia a Porta Nuova

Il primo appuntamento è in programma sabato 29 agosto, dalle 18 alle 20, a Porta Nuova.

Saranno allestiti due campi da mini tennis, a disposizione gratuitamente di bambini e ragazzi che vorranno provare racchetta e pallina.

Un'iniziativa pensata non soltanto come contorno all'arrivo della Davis, ma come momento di promozione dello sport tra i più piccoli.

Domenica la Coppa Davis al Sunshine

Il momento centrale del weekend sarà domenica 30 agosto, quando il trofeo arriverà al Sunshine Tennis Club di Marsala.

Dalle 18 alle 23 sono previste l'esposizione della Coppa Davis, una conferenza stampa e un'esibizione con alcuni giocatori di seconda categoria.

Per gli appassionati sarà soprattutto l'occasione di trovarsi a pochi centimetri da un pezzo della storia recente dello sport italiano.

La Davis, infatti, vive un momento particolarmente felice per i colori azzurri. L'Italia l'ha conquistata quattro volte nella sua storia: nel 1976 e poi nel 2023, 2024 e 2025, centrando nelle ultime tre edizioni uno straordinario tris consecutivo.

Un ciclo vincente che ha avuto tra i suoi protagonisti, in momenti diversi, campioni come Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, insieme agli altri giocatori della Nazionale.

Lunedì il trofeo resta esposto

La Coppa Davis rimarrà a Marsala anche lunedì 31 agosto.

Dalle 10 alle 23, al Sunshine Tennis Club, il trofeo sarà esposto al pubblico e sarà possibile avvicinarsi per scattare una fotografia ricordo.

Insomma, per una volta non servirà arrivare a Wimbledon, Malaga o Bologna: uno dei simboli più importanti del tennis mondiale sarà per due giorni a disposizione degli appassionati marsalesi.

Il programma completo

Sabato 29 agosto – Porta Nuova

Dalle 18 alle 20: mini tennis e attività gratuite dedicate a bambini e ragazzi.

Domenica 30 agosto – Sunshine Tennis Club

Dalle 18 alle 23: arrivo ed esposizione della Coppa Davis, conferenza stampa, iniziative del club ed esibizione di giocatori di seconda categoria.

Lunedì 31 agosto – Sunshine Tennis Club

Dalle 10 alle 23: esposizione della Coppa Davis e possibilità di scattare fotografie con il trofeo.

Tre giorni che trasformano Marsala, almeno per un weekend, in una piccola capitale del tennis. E dopo tre Davis consecutive degli azzurri, l'entusiasmo per racchette e palline, va detto, non manca di certo.



