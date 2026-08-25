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Cultura

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25/08/2026 14:21:00

Paceco, tutto pronto per “A Macaràro”: laboratori, libri e teatro alla Villa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/paceco-tutto-pronto-per-a-macararo-laboratori-libri-e-teatro-alla-villa-450.jpg

Mercoledì 26 agosto si apre alla Villa comunale di Paceco la quarta edizione di “A Macaràro”. Si comincia alle 18.30 con i laboratori, alle 19.30 spazio ai libri e alle 21.30 il primo spettacolo teatrale con Viviana Lombardo.

È il debutto della nuova formula della rassegna diretta da Giovanna Scarcella, che quest’anno diventa un festival di cinque giorni, fino a domenica 30 agosto, mettendo insieme teatro, arte, letteratura, tradizioni ed enogastronomia.

Si comincia con teatro, arte e intreccio dell’aglio

La prima giornata partirà alle 18.30 con tre laboratori: scrittura teatrale, attività artistiche e intreccio dell’aglio, una delle tradizioni che il festival vuole riportare al centro del racconto del territorio.

La manifestazione prevede infatti ogni pomeriggio attività diverse, dedicate anche all’olio, alle api nere siciliane e al vino, prima degli appuntamenti letterari e degli spettacoli serali.

Il festival è promosso dal Comune di Paceco con il sostegno dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Un decreto regionale dello scorso maggio ha assegnato al Comune un contributo di 8 mila euro per la realizzazione di “A Macaràro 2026”.

Alle 19.30 “Il cappello di Margherita Kauss”

Il primo incontro con i libri, alle 19.30, sarà dedicato a “Il cappello di Margherita Kauss” di Anna Genna.

Il reading attraverserà memoria e racconto della Sicilia, con le letture affidate a Maria Giovanna Grignano, in arte Megghy. È questa l’indicazione contenuta nel comunicato aggiornato diffuso alla vigilia della manifestazione.

Alle 21.30 va in scena “Ometti”

La serata si chiuderà alle 21.30 con “Ometti”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Viviana Lombardo, con la voce di Rinaldo Clementi.

È il primo dei cinque appuntamenti teatrali previsti fino a domenica. Il programma proseguirà nei giorni successivi con Vuci ri quartieri di Domenico Ciaramitaro, Cruci e nuci, Médèa arcana opera in canto e, per la chiusura del 30 agosto, Joséphine, gli ormoni e la libertà di Patrizia D’Antona.

La novità dell’area gastronomica

Tra le novità della quarta edizione c’è anche una nuova area gastronomica sotto i pini della Villa comunale, pensata per consentire al pubblico di fermarsi durante l’intera serata, tra un laboratorio, un reading e uno spettacolo.

“A Macaràro” si svolgerà dal 26 al 30 agosto. Ogni giornata seguirà lo stesso ritmo: attività dalle 18.30, incontri e reading alle 19.30 e teatro alle 21.30.



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