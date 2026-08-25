Cinema Ammare a San Vito Lo Capo: film gratis sulla spiaggia il 25 e 27 agosto

25/08/2026 10:58:00

Il grande schermo torna direttamente sulla sabbia. Martedì 25 agosto e giovedì 27 agosto la spiaggia libera di San Vito Lo Capo ospita due serate gratuite di Cinema Ammare, il format itinerante ideato da Marco Gallo e Fabio Speranza.

Dalle 20 musica e intrattenimento, mentre alle 21 inizieranno le proiezioni. Due film molto diversi: prima Coco, poi Alla ricerca della felicità.

Martedì 25 agosto c’è “Coco”

Il primo appuntamento è dedicato soprattutto alle famiglie. Sullo schermo arriva “Coco”, il film Disney-Pixar che racconta la storia di Miguel, un ragazzo messicano con il sogno di diventare musicista, sullo sfondo del Día de los Muertos e del rapporto con la memoria familiare.

La proiezione sarà gratuita e il pubblico potrà assistere al film direttamente dalla spiaggia, riportando il cinema all’aperto in uno dei luoghi più frequentati dell’estate sanvitese.

Giovedì 27 agosto “Alla ricerca della felicità”

Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà invece proiettato “Alla ricerca della felicità” di Gabriele Muccino, con Will Smith e Jaden Smith.

Il film racconta la storia di Chris Gardner, padre alle prese con difficoltà economiche e familiari mentre tenta di costruire una nuova vita per sé e per il figlio. Per questa interpretazione Will Smith ottenne la candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista nel 2007.

Il progetto

Cinema Ammare è nato a Realmonte, sulla costa agrigentina, da un’idea di Marco Gallo e Fabio Speranza e negli ultimi anni è diventato itinerante, portando le proiezioni gratuite in diverse località siciliane. Il progetto affianca al cinema anche la valorizzazione delle spiagge e iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Le due serate di San Vito Lo Capo sono organizzate con il patrocinio del Comune e inserite nel cartellone estivo. L’appuntamento è sulla spiaggia libera, dalle 20 con l’intrattenimento e dalle 21 con i film. Ingresso gratuito.



