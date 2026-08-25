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Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/08/2026 13:47:00

Marsala, addio a Pietro Mannone. Aveva 58 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/1787658679-0-marsala-addio-a-pietro-mannone-aveva-58-anni.jpg

È venuto a mancare, a Marsala, all’affetto dei suoi cari Pietro Mannone, per gli amici Piero, di 58 anni.

La sua scomparsa, avvenuta lunedì 24 agosto 2026, ha suscitato dolore tra familiari e amici. Pietro Mannone era nato nel 1967.

 

Tra i messaggi di cordoglio, particolarmente toccante quello del suo amico Claudio Forti: «Addio, amico mio. La vita, con te, non è stata tenera. Morire a 58 anni lascia inquietanti quesiti sul mistero dell’esistenza. Buon viaggio, Piero, ti voglio bene».

 

La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione. I funerali saranno celebrati oggi, martedì 25 agosto, alle ore 18:00, presso la Chiesa Maria SS. Addolorata di Strasatti, a Marsala.


Se ne sono andati | 2026-08-24 12:24:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2026/marsala-addio-a-pasquale-cudia-250.jpg

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