Marsala, addio a Pietro Mannone. Aveva 58 anni

25/08/2026 13:47:00

È venuto a mancare, a Marsala, all’affetto dei suoi cari Pietro Mannone, per gli amici Piero, di 58 anni.

La sua scomparsa, avvenuta lunedì 24 agosto 2026, ha suscitato dolore tra familiari e amici. Pietro Mannone era nato nel 1967.

Tra i messaggi di cordoglio, particolarmente toccante quello del suo amico Claudio Forti: «Addio, amico mio. La vita, con te, non è stata tenera. Morire a 58 anni lascia inquietanti quesiti sul mistero dell’esistenza. Buon viaggio, Piero, ti voglio bene».

La camera ardente è stata allestita presso la propria abitazione. I funerali saranno celebrati oggi, martedì 25 agosto, alle ore 18:00, presso la Chiesa Maria SS. Addolorata di Strasatti, a Marsala.