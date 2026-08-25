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Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/08/2026 09:27:00

Lutto nel giornalismo trapanese. E' morto Salvatore Ingianni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/lutto-nel-giornalismo-trapanese-e-morto-salvatore-ingianni-450.jpg

Lutto nel mondo del giornalismo trapanese. É scomparso ieri Salvatore Ingianni. Trapanese, 75 anni compiuti lo scorso giugno, era iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1977.
Dopo diverse esperienze nell'informazione locale, radiofonica e cartacea, per anni é stato all'ufficio stampa della Provincia regionale di Trapani.


Da sempre iscritto all'Assostampa trapanese, sebbene da tempo fosse in pensione non mancava mai agli appuntamenti, nonostante non stesse bene già da qualche tempo. Alla famiglia le condoglianze della segreteria provinciale di Assostampa, di tutti gli iscritti e della redazione di Tp24.


Se ne sono andati | 2026-08-24 12:24:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-08-2026/marsala-addio-a-pasquale-cudia-250.jpg

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Ci ha lasciati all'età di 81 anni Pasquale Cudia, dopo aver lottato con straordinaria forza e coraggio. Tra i fondatori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Marsala e stimato professore, lascia un segno indelebile nel cuore di...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...