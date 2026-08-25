Lutto nel giornalismo trapanese. E' morto Salvatore Ingianni

25/08/2026 09:27:00

Lutto nel mondo del giornalismo trapanese. É scomparso ieri Salvatore Ingianni. Trapanese, 75 anni compiuti lo scorso giugno, era iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1977.

Dopo diverse esperienze nell'informazione locale, radiofonica e cartacea, per anni é stato all'ufficio stampa della Provincia regionale di Trapani.



Da sempre iscritto all'Assostampa trapanese, sebbene da tempo fosse in pensione non mancava mai agli appuntamenti, nonostante non stesse bene già da qualche tempo. Alla famiglia le condoglianze della segreteria provinciale di Assostampa, di tutti gli iscritti e della redazione di Tp24.