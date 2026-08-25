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» Rifiuti
25/08/2026 13:00:00

Misiliscemi, Strada Marracco invasa dai rifiuti. Generazione Futura Lab: "Servono bonifica e controlli"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/misiliscemi-strada-marracco-invasa-dai-rifiuti-generazione-futura-lab-servono-bonifica-e-controlli-450.jpg

A Misiliscemi c’è una strada che, oltre a sopportare più traffico del solito, sta diventando anche il punto di raccolta – abusiva, naturalmente – dei rifiuti di chi considera il ciglio della carreggiata una discarica.

È Strada Marracco, finita al centro di una segnalazione dell’associazione Generazione Futura Lab, che chiede un intervento urgente del Comune. Il problema, secondo l’associazione, si sarebbe aggravato con la prolungata chiusura della Strada Statale 115, che ha trasformato Marracco in una delle principali arterie alternative della zona.

 

Più traffico, ma anche più rifiuti

Con l'aumento del passaggio di automobili, denuncia Generazione Futura Lab, sarebbe cresciuto anche il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti lungo i bordi della strada, in alcuni casi proprio a ridosso delle abitazioni.

Una situazione documentata fotograficamente dall’associazione e segnalata ufficialmente, attraverso una PEC, al Settore Ambiente e al Comando della Polizia Locale del Comune di Misiliscemi.

A lanciare l’allarme è Davide Palmeri, rappresentante sul territorio di Generazione Futura Lab.

«La presenza di micro-discariche abusive compromette gravemente il paesaggio e la salute dei residenti».

Secondo Palmeri, l’accumulo di rifiuti vicino alle case espone inoltre i cittadini «a esalazioni moleste e al rischio di proliferazione di insetti, ratti e animali randagi». L’associazione richiama anche un possibile problema di sicurezza stradale.

La richiesta al Comune: pulizia straordinaria e fototrappole

Generazione Futura Lab chiede al Comune di Misiliscemi due interventi.

Il primo è una bonifica straordinaria dell’intera Strada Marracco, per ripristinare condizioni minime di igiene e decoro.

Il secondo riguarda la prevenzione: l’associazione propone misure più incisive contro chi abbandona i rifiuti, attraverso fototrappole, sistemi di videosorveglianza e un rafforzamento dei controlli della Polizia Locale.

Il punto, insomma, è evitare che alla chiusura della Statale 115 si aggiunga un’altra emergenza. Perché una strada alternativa può anche diventare più trafficata. Non dovrebbe, però, diventare automaticamente una discarica alternativa.



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