Mazara, cinque giorni di festa per Santa Rosalia: musica, cabaret e la processione finale

25/08/2026 13:54:00

Cinque giorni tra celebrazioni religiose, musica, cabaret e teatro. Dal 2 al 6 settembre la comunità della parrocchia Santa Rosalia di Mazara del Vallo celebra la Santa con “Santa Rosalia in Fest”, un programma che affianca ai momenti di fede una serie di spettacoli serali.

Tra gli ospiti ci saranno Massimo Spata, Claudione & Vespertino e The Vocal Academy. Sabato spazio al musical dedicato a Santa Rosalia, mentre domenica 6 settembre la festa si chiuderà con la Messa solenne presieduta dal vescovo Angelo Giurdanella e la processione del simulacro.

La parrocchia Santa Rosalia è una delle comunità della forania di Mazara del Vallo; don Antonio Civello vi svolge il ministero insieme a don Antonio Lombardo.

Il 3 settembre musica e Massimo Spata

Il programma prende il via mercoledì 2 settembre con le celebrazioni religiose e l’Adorazione Eucaristica.

La prima serata di spettacolo sarà invece giovedì 3 settembre. Alle 21 salirà sul palco The Vocal Academy con “Voci in festa: concerto per Santa Rosalia”.

A seguire toccherà a Massimo Spata, volto conosciuto della comicità siciliana, con uno spettacolo di cabaret.

Venerdì arrivano Claudione & Vespertino

Venerdì 4 settembre la comicità resta protagonista con Claudione & Vespertino, coppia ormai presente in numerosi appuntamenti e cartelloni estivi siciliani. Nel 2026 i due hanno portato in giro anche il loro nuovo spettacolo e nuovi brani comici.

A presentare le serate di spettacolo sarà Sonia Hamza, che accompagnerà il pubblico tra musica e cabaret.

La direzione artistica della manifestazione è stata affidata a Francesco Foggia, su incarico di don Antonio Civello, Giuseppe Asaro e del Comitato di Santa Rosalia. Foggia sarà affiancato dall’architetto Liliana Ingenito e dalla professoressa Paola Barranca.

Sabato il musical “Una rosa senza spine”

La giornata di sabato 5 settembre inizierà alle 18.30 con la Santa Messa e la benedizione delle coppie che nel 2026 hanno raggiunto o raggiungeranno i 25 o 50 anni di matrimonio.

Alle 20.45 sarà proiettato un video in memoria di Gioacchino Mangoma.

Alle 21 la parrocchia porterà in scena “Una rosa senza spine”, musical dedicato a Santa Rosalia, con musica, recitazione e racconto della figura della Santa.

Domenica la Messa con il Vescovo e la processione

Il momento religioso più importante arriverà domenica 6 settembre.

Alle 17 sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle 17.30 dalla Messa solenne presieduta da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo.

Alle 18.30 partirà la processione del simulacro di Santa Rosalia per le vie del quartiere. Il percorso indicato dagli organizzatori attraverserà, tra le altre, via Pistoia, via Marsala, via Gessai, via Giacomo Cusumano, piazza Macello Costiera, via Sforzani, via Enrico, via delle Cave, via Campobasso, via dell’Acquedotto, via Carbonia e via Cagliari, per poi rientrare in chiesa.

Ai residenti delle strade interessate viene rivolto l’invito ad addobbare balconi e ingressi in occasione del passaggio della processione.



