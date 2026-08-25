Marsala, 50 anni dopo la maturità: la V D del Ruggieri torna insieme

25/08/2026 17:23:00

Cinquant’anni dopo il diploma, di nuovo tutti insieme. Sabato 22 agosto gli ex studenti della V D del 1976 del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala si sono ritrovati per festeggiare mezzo secolo dalla maturità.

Una rimpatriata fatta di ricordi, racconti e inevitabili viaggi indietro nel tempo, quando le giornate erano scandite da lezioni, interrogazioni e compagni di banco.

«Gioia, sorrisi e spensieratezza, come da autentici ragazzini», raccontano gli ex alunni, che sottolineano soprattutto la sorpresa più bella: ritrovare intatto, nonostante i cinquant’anni trascorsi, l’affetto nato tra i banchi di scuola.

Alla giornata hanno partecipato anche alcuni dei professori di allora: Annabella Accardi, Sara Lo Presti e Nicola Sturiano. Un pensiero è stato rivolto anche alla professoressa Angelica Bonavita, assente per motivi indipendenti dalla sua volontà ma presente con un saluto agli ex studenti, che ne ricordano il ruolo nella loro formazione.

Il “Ruggieri”, istituito a Marsala nell’anno scolastico 1957-58 e diventato autonomo nel 1972-73, ha visto passare generazioni di studenti marsalesi. Quella V D del 1976, evidentemente, non ha mai smesso del tutto di essere una classe.

Cinquant’anni cambiano parecchie cose. Ma non tutte: per un giorno sono tornati i ragazzi del ’76.



