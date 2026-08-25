Marsala: "Ho rimosso gli ostacoli in via Isgrò, ma un'auto non mi ha fatto uscire dal garage"

25/08/2026 20:00:00

Gentile redazione di Tp24,

sono il proprietario del passo carrabile di via Calogero Isgrò, del quale avete parlato nel vostro articolo. Con queste poche righe intendo chiarire quanto segue.

La strada, in precedenza, era interamente in divieto di sosta. Attualmente è stata introdotta la sosta massima di 30 minuti, ma tale disposizione non viene rispettata da nessuno: ci sono autovetture ferme anche per due giorni consecutivi.

Gli agenti di Polizia Locale transitano, ma non effettuano controlli. Qualora si chiami il centralino, si tratta di un'odissea e, nella maggior parte dei casi, non è possibile inviare pattuglie. Ho inviato PEC sia al Comando che al Sindaco, ma non ho ricevuto nessuna risposta e alcun provvedimento.

Io devo poter entrare nella mia proprietà e non ci riesco. Sono certamente consapevole di avere torto nell'apporre ostacoli in strada, tanto che oggi li ho rimossi. Tuttavia, stamattina un'autovettura parcheggiata di fronte mi ha impedito di uscire. Cosa si deve fare? Come si può risolvere questa situazione?

Cittadino Marsalese

proprietario del passo carrabile di via Isgrò



