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Cronaca

» Incidenti
25/08/2026 07:59:00

Erice: scontro tra scooter e auto alla rotatoria di Pizzolungo sulla SP20

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/1787637724-0-erice-scontro-tra-scooter-e-auto-alla-rotatoria-di-pizzolungo-sulla-sp20.jpg

Incidente stradale ieri sera a Pizzolungo, lungo la strada provinciale 20. A scontrarsi, all’interno della rotatoria, sono stati uno scooter e una Toyota.

Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe urtato la parte posteriore sinistra dell’auto. Dopo l’impatto la Toyota ha perso la traiettoria, terminando la propria corsa sulla rotatoria.

 

Sul posto due ambulanze

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione sulla SP20, con il traffico che ha proceduto a rilento durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.



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