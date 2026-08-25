Segesta Festival 2026 : in scena "Oreste" di Euripide 

Trapani, il Luglio Musicale guarda avanti: Sollima, Food Ensemble e altri concerti

Archiviata una settimana che ha messo insieme pop internazionale, canzone italiana e swing, il Luglio Musicale Trapanese guarda ai prossimi appuntamenti della 78ª stagione Verbi d’Amore. E il calendario, da qui a metà settembre, resta...