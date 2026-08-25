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Cultura
25/08/2026 09:35:00

Marsala, “Il vino racconta” chiude con Camilleri: arrivano Salvatore Picone e Gaetano Savatteri

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Un viaggio nella Sicilia di Andrea Camilleri, tra Porto Empedocle, la Vigàta dei romanzi e i luoghi diventati familiari anche grazie al commissario Montalbano. Mercoledì 26 agosto, alle 19, al Museo del Vino di Marsala, si chiude la rassegna estiva Il vino racconta con Salvatore Picone e Gaetano Savatteri.

I due giornalisti presenteranno In Sicilia con Andrea Camilleri, pubblicato da Giulio Perrone Editore nel 2025 in occasione del centenario della nascita dello scrittore. L’ingresso è libero.

Un viaggio nella Sicilia reale e immaginaria di Camilleri

Il libro non è una semplice biografia. Picone e Savatteri costruiscono piuttosto una geografia camilleriana, seguendo le tracce lasciate dallo scrittore tra luoghi reali, memoria e invenzione letteraria.

Si parte dalla Porto Empedocle in cui Camilleri nacque nel 1925 e si arriva a Vigàta, città inesistente sulle carte geografiche ma ormai ben presente nell’immaginario di milioni di lettori. Nel mezzo ci sono paesaggi, teatri, cortili, libri e naturalmente i luoghi della serie televisiva di Montalbano, come Punta Secca.

È una Sicilia continuamente trasformata dalla scrittura: reale abbastanza da poterla percorrere, inventata abbastanza da diventare universale.

Letture e vino al Museo

A Marsala Picone e Savatteri dialogheranno con Jana Cardinale, direttrice artistica della rassegna, e Vincenzo Di Stefano, che ne cura il coordinamento. Le letture saranno affidate a Francesco Caronna.

Prima dell’incontro, dalle 18 alle 19, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo del Vino di via XI Maggio.

Al termine della presentazione arriverà poi l’altra metà del titolo della rassegna: il vino. È prevista una degustazione offerta dalla cantina marsalese Pietro Pulizzi, che aderisce all’iniziativa.

L’ultimo appuntamento della rassegna

Il vino racconta è una mini-rassegna ideata da Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano e organizzata dal Comune di Marsala, in collaborazione con la Biblioteca comunale.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto “Città che legge”, sostenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, con fondi regionali destinati alla promozione della lettura. Partner della rassegna è la libreria Mondadori di Marsala.

L’appuntamento conclusivo è dunque mercoledì 26 agosto alle 19 al Museo del Vino, in via XI Maggio 32



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