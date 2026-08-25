Marettimo riscopre il torneo di Tresette: vincono Luigi Laluna e Fifi Salanitro 

25/08/2026 15:00:00

A Marettimo tornano le carte sul tavolo, quelle siciliane naturalmente, e con loro una tradizione che sembrava essersi persa. Dopo anni di assenza, sull’isola è tornato il torneo di Tresette, questa volta inserito nel programma di “Aspettando San Giuseppe”, la manifestazione dedicata al patrono di Marettimo. E il ritorno ha portato con sé anche una piccola novità destinata a entrare negli annali isolani: per la prima volta una donna ha partecipato al torneo e lo ha anche vinto.

Otto coppie in gara, tanti giovani

Alla prima edizione del torneo dedicato a San Giuseppe hanno partecipato otto squadre, formate da due giocatori ciascuna. Un dato significativo è stata soprattutto la presenza di numerosi giovani marettimari, protagonisti di un gioco che per decenni ha rappresentato uno dei classici momenti di socialità dell’isola. Le fasi eliminatorie si sono disputate nel cortile dell’oratorio parrocchiale. Le finali si sono invece svolte domenica 23 agosto, nello spazio davanti alla Delegazione comunale e all’ufficio dell’Area Marina Protetta, lungo la via principale di Marettimo.

Sul podio Ialuna-Salanitro e Gianno-Sardina

Al secondo posto si è classificata la coppia composta da Francesco Gianno ed Emanuele Sardina. A conquistare il torneo sono stati invece Luigi Ialuna e Fifì Salanitro, coppia al tavolo da gioco ma anche nella vita. Ed è proprio la partecipazione di Fifì Salanitro a segnare una novità: secondo gli organizzatori è stata la prima donna a prendere parte a un torneo di Tresette a Marettimo. Ai vincitori è stata consegnata una coppa ricordo da Paolo Vaccaro, presidente dell’Associazione San Giuseppe Marettimo ETS.

“Tenere viva durante tutto l’anno la devozione per San Giuseppe”

«L’evento Aspettando San Giuseppe – spiega Vaccaro – è un modo per coinvolgere le persone che durante il periodo estivo arrivano sull’isola e far conoscere la festa del Santo Patrono, che si svolge ogni anno il 18 e 19 marzo e ha una tradizione che risale ai primi del Novecento». Ma c’è anche un altro obiettivo: «Tenere viva durante tutto l’anno, insieme ai componenti dell’associazione e alla comunità parrocchiale, la devozione per la tradizionale festività».

Una tradizione che viene da lontano

A Marettimo il Tresette non è soltanto un gioco di carte. Fa parte di quelle consuetudini che per generazioni hanno scandito le serate, gli incontri e i momenti di aggregazione della comunità isolana. Alla fine del secolo scorso, per circa vent’anni, sull’isola si disputò anche un torneo molto partecipato dedicato al dottor Vincenzo Ialuna, medico che dal 1968 al 1973 prestò servizio a Marettimo, la più lontana delle Egadi. Poi la tradizione si era interrotta. Quest’estate le carte sono tornate sui tavoli, stavolta sotto il segno di San Giuseppe. Un modo semplice, e forse proprio per questo efficace, per recuperare un pezzo della memoria dell’isola e passarla alle nuove generazioni.

Il torneo è stato organizzato dall’Associazione San Giuseppe Marettimo ETS, con la collaborazione della Parrocchia Maria Santissima delle Grazie e il sostegno del Comune di Favignana-Isole Egadi.



