Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
25/08/2026 13:27:00

Custonaci, la Madonna torna dal mare: dallo sbarco di Cornino al mistero del quadro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/1787659263-0-custonaci-la-madonna-torna-dal-mare-dallo-sbarco-di-cornino-al-mistero-del-quadro.jpg

C'è un momento, durante la festa di Custonaci, in cui il mare di Cornino smette di essere soltanto mare. Diventa memoria, leggenda, fede. 

 

Ieri, a Cala Buguto, si è rinnovata la rievocazione dello sbarco della Madonna di Custonaci, cui hanno preso parte - come consuetudine - anche i rappresentanti istituzionali del territorio legato all'agro Ericino. E, oggi più di ieri, diversi comuni hanno recentemente ricevuto l'indignazione di "Civitas Mariae", a segnare la devozione radicata per la Vergine.

Di nuovo ieri, come tutti gli ultimi lunedì del mese di agosto, lo specchio d'acqua di Cornino ha rievocato la storia: il veliero, l'arrivo dell'immagine, le preghiere, i canti in dialetto e una baia dominata da Monte Cofano trasformata nel palcoscenico di un racconto che attraversa i secoli. E poi la processione aux flambeau, centinaia di fedeli che hanno accompagnato la sacra icona su fino al Santuario.

 

La storia della Madonna di Custonaci

La leggenda racconta di una nave -forse un veliero francese proveniente da Alessandria d'Egitto e diretto a Marsiglia - sorpresa da una terribile tempesta che trasportava un quadro della Madonna con il Bambino. I marinai, temendo il naufragio, invocarono Maria e fecero voto di donare l'immagine alla popolazione della terra dove sarebbero approdati sani e salvi.

Le onde si placarono e la nave trovò riparo nella baia di Monte Cofano.  

Qui i marinai mantennero la promessa e donarono il quadro agli abitanti del luogo.

Da quel momento, racconta la tradizione, iniziarono i miracoli. Durante il trasporto dalla spiaggia verso l'interno, i buoi che trainavano il carro si fermarono assetati e dalla terra sarebbe sgorgata l'acqua: il luogo è ancora ricordato come il Pozzo della Madonna. Uno zoppo avrebbe ripreso a camminare, mentre un giovane sordo e muto avrebbe recuperato parola e udito. La prima parola pronunciata sarebbe stata: "Viva Maria", acclamazione che ancora oggi, ritorna nella processione.

 

Prima del mare: la Madonna di Linciasella

Ma la storia potrebbe cominciare ancora prima dello sbarco.

In contrada Linciasella, vicino al fiume Custonaci, esisteva un'antica cappella rupestre dove era venerata un'immagine mariana. Un documento del 1422 attesta già il nome di Sancta Maria di Custonachi: un dato importante, perché dimostra l'esistenza di un culto mariano nel territorio prima della data tradizionalmente attribuita all'arrivo del celebre quadro.

 

Secondo alcune ricostruzioni storiche, nella cappella vi era un affresco della Madonna che avrebbe attirato una crescente devozione. Nel 1451 gli ericini commissionarono persino una copia dell'immagine. 

Dell'affresco originario non resta oggi una testimonianza certa, ma questa storia suggerisce che il quadro arrivato dal mare potrebbe aver trovato una comunità nella quale Maria era già profondamente venerata.

 

La leggenda e la storia, insomma, potrebbero essersi incontrate proprio lì: un'antica devozione locale e una nuova, straordinaria immagine destinata a diventarne il simbolo.

 

Il mistero del quadro

Il quadro custodito oggi nel Santuario è una tavola raffigurante la Madonna del Latte. Un'opera antichissima, composta da tavole lignee, che continua a conservare alcuni interrogativi fondamentali: chi l'ha dipinta e quando?

 

Il restauro ad opera dell'Opificio delle Pietre dure di Firenze - fortemente voluto dall'allora arciprete mons. Rosario Vanella -  concluso nei primi anni Duemila, ha riportato alla luce particolari nascosti dalle ridipinture: una Madonna dal volto fiammingo, il prezioso manto decorato con calici e spighe e i due angeli che la incoronano. È riemersa anche una data, 1521.

L'opera è stata attribuita a Antonio Crescenzio, detto il "Panormita", della scuola di Antonello da Messina.

 

Cinque secoli in viaggio

Per secoli il quadro non rimase fermo a Custonaci. Dal 1577 al 1936, secondo la tradizione storica dei “trasporti”, fu portato verso Erice in occasione di siccità, pestilenze, terremoti e calamità. 

Una devozione così forte da provocare, talvolta, anche contrasti tra custonacesi ed ericini.

Nel 1936, dopo i danni subiti dall'opera, la Soprintendenza ne vietò definitivamente gli spostamenti.

 

Eppure la Madonna continua a viaggiare.

Ieri sera lo ha fatto ancora una volta, almeno simbolicamente, tornando dal mare di Cornino. 

Un veliero, una tempesta, una baia e un quadro attorno al quale si sono stratificati cinque secoli di fede, arte e memoria.

 

Forse non sapremo mai con certezza da quale porto salpò quella nave. 

Ma una cosa è certa: da quando quell'immagine è entrata nella storia di Custonaci, non ne è più uscita. 

Dal silenzio di Linciasella al mare di Cala Buguto, fino al Santuario, il viaggio della Madonna attraversa ancora oggi l'identità di un intero territorio.

 

Valentina Colli

 



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 21/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado

Native | 17/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2026/1786949760-0-come-posso-capire-se-i-tergicristalli-stanno-diventando-meno-efficaci-a-causa-delle-alte-temperature.jpg

Come posso capire se i tergicristalli stanno diventando meno efficaci a...

Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte