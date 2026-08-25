Orrore ad Erice, cane morto in un trasportino abbandonato davanti alla chiesa di San Michele

25/08/2026 10:37:00

Un trasportino abbandonato davanti a una chiesa. Dentro, un animale ormai morto. È la drammatica scoperta fatta questa mattina a Erice, nei pressi della chiesa di San Michele.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è l’animalista trapanese Enrico Rizzi, che ha ricevuto le immagini da un cittadino e ha immediatamente contattato il Servizio veterinario dell’Asp di Trapani.

L’intervento dei veterinari

I veterinari sono arrivati rapidamente sul posto, ma per l’animale non c’era più nulla da fare. Al momento non sono note le cause della morte né per quanto tempo il trasportino sia rimasto davanti alla chiesa.

Resta il fatto gravissimo: qualcuno avrebbe chiuso l’animale nel contenitore e lo avrebbe lasciato lì, senza chiedere aiuto e senza avvertire le autorità.

«Purtroppo, i veterinari mi hanno appena confermato quello che nessuno avrebbe voluto sentire: l’animale all’interno del trasportino è morto», scrive Rizzi.

La richiesta: acquisire subito le telecamere

L’animalista ha annunciato di avere informato la Polizia locale e i Carabinieri. La richiesta è quella di acquisire al più presto le registrazioni delle telecamere presenti nella zona, prima che le immagini vengano automaticamente sovrascritte.

I filmati potrebbero permettere di individuare chi ha portato il trasportino davanti alla chiesa e di ricostruire le ultime ore di vita dell’animale.

«Chi ha fatto questo deve avere un nome e un cognome. E deve finire davanti a un Tribunale», afferma Rizzi, che definisce quanto accaduto un gesto di crudeltà difficile da descrivere.

Saranno adesso gli eventuali accertamenti veterinari e le indagini delle forze dell’ordine a chiarire le cause della morte e a stabilire possibili responsabilità.



