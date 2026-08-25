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Cronaca
25/08/2026 16:18:00

Monte Inici, continuano le ricerche dell'uomo scomparso: estese sul versante occidentale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2026/1787667906-0-monte-inici-continuano-le-ricerche-dell-uomo-scomparso-estese-sul-versante-occidentale.jpg

Si allarga ancora il raggio delle ricerche su Monte Inici. Del 33enne di nazionalità lettone e residente in Gran Bretagna non c’è ancora traccia. Le operazioni, sospese nella tarda serata di ieri senza esito, sono riprese oggi, 25 agosto, con più uomini e con il coinvolgimento di volontari e persone che conoscono bene la montagna.

A coordinare le attività è la Prefettura di Trapani. Dopo aver battuto l’area di Macchie Nere, le squadre si stanno spostando sul versante occidentale di Monte Inici, nel territorio di Castellammare del Golfo.

 

Le nuove zone controllate

Le ricerche interessano in particolare le aree di Tre Portelle, Pizzo Crastone, Pizzo Sella, Teleffio e Fornazzo.

L’obiettivo è verificare sentieri, passaggi e zone meno accessibili, alla ricerca di una traccia che possa consentire di ricostruire gli spostamenti dell’uomo dopo aver lasciato la propria automobile.

Alle operazioni partecipano anche associazioni di cacciatori e volontari, chiamati proprio per la loro conoscenza di Monte Inici. Sul campo ci sono inoltre Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e Cai, sottosezione di Castellammare del Golfo.

Nel corso delle ricerche sono stati utilizzati anche droni e un’unità cinofila. Il lavoro è particolarmente complicato per la conformazione del territorio, tra boschi, pendii, anfratti e sentieri che si perdono nella montagna.

 

La Kia Sorento trovata a Macchie Nere

Il punto di partenza del giallo resta la Kia Sorento rinvenuta nell’area di Macchie Nere, tra Pizzo Agnello e Rocca dell’Edera, a circa 800 metri di quota, lungo la strada che conduce al vecchio lecceto di Monte Inici.

È il versante settentrionale della montagna, quello che guarda Castellammare del Golfo.

L’auto era vuota. Nei pressi della vettura sono stati trovati documenti, effetti personali e indumenti intimi riconducibili al trentatreenne.

Tra gli oggetti recuperati ci sono anche alcune fotografie di bambini. Non è stato ancora accertato se ritraggano i due figli dell’uomo o altre persone a lui vicine.

Un altro particolare su cui si stanno concentrando gli accertamenti riguarda proprio il fuoristrada: la Kia era stata attrezzata come una sorta di officina meccanica mobile, con materiale e strumenti da lavoro.

 

Chi è l'uomo disperso

Le informazioni raccolte nelle ultime ore hanno consentito di precisare alcuni elementi rispetto alle prime notizie circolate sulla vicenda: l’uomo ha 33 anni, è di nazionalità lettone e risiede in Gran Bretagna.

Si trovava da tempo tra le province di Trapani e Palermo. Resta però da chiarire per quale motivo fosse arrivato in Sicilia e quale attività stesse svolgendo.

E soprattutto rimane la domanda principale: perché si è spinto con l’auto fino a una zona così isolata di Monte Inici?

Al momento non è possibile stabilire neppure se abbia lasciato volontariamente la vettura per proseguire a piedi e, in questo caso, quale direzione abbia preso.

 

Ore decisive sulla montagna

Più passano le ore, più la ricerca diventa complessa. Per questo oggi il dispositivo è stato rafforzato e il territorio da controllare ulteriormente ampliato.

Ogni sentiero può diventare importante, così come qualsiasi oggetto o segno lasciato lungo il percorso.

Per ora, però, resta soltanto la Kia Sorento abbandonata tra i boschi di Monte Inici. Del trentatreenne, ancora nessuna traccia.



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