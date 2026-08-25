Marsala, incendio in un magazzino in via Mazara: fumo nero sulla strada, traffico bloccato

25/08/2026 13:54:00

Un incendio è divampato intorno alle 13:30 di oggi a Marsala, all’interno del magazzino di un’azienda che si occupa di impianti di condizionamento.

L’attività si trova lungo via Mazara, all’altezza di contrada Berbaro. Le fiamme hanno prodotto una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, che ha rapidamente invaso la carreggiata.

Al momento il transito risulta fortemente ostacolato: la scarsa visibilità rende impossibile alle automobili proseguire in sicurezza. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e scegliere percorsi alternativi.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il magazzino. Non sono ancora note le cause dell’incendio né l’eventuale presenza di persone coinvolte.



