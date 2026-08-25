Mazara, il Festival Lirico debutta al Collegio dei Gesuiti: stasera Morricone

25/08/2026 12:34:00

Ennio Morricone stasera, Franco Battiato venerdì con Mario Venuti e Rita Botto. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra arriva per la prima volta a Mazara del Vallo con due appuntamenti nel Chiostro del Collegio dei Gesuiti, inseriti nel cartellone dell’Estate Mazarese 2026.

Si comincia questa sera, martedì 25 agosto, alle 21, con Love Morricone – Archi & Voci. L’appuntamento ha già registrato il sold out. Venerdì 28 agosto, sempre alle 21, toccherà invece a Battiato Tribute – La cura dell’Eterno, con la partecipazione speciale di Mario Venuti e Rita Botto. Per questa seconda serata ci sono ancora biglietti disponibili.

Stasera il viaggio nella musica di Morricone

Love Morricone è uno dei progetti più rodati del Coro Lirico Siciliano: un percorso tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema e alcune delle canzoni alle quali Morricone legò il proprio lavoro di compositore e arrangiatore.

Nel repertorio dello spettacolo figurano musiche da Nuovo Cinema Paradiso, Mission, C’era una volta il West, Malèna e La leggenda del pianista sull’oceano, insieme a pagine della canzone italiana come Se telefonando. Il format mette insieme voci liriche, archi e strumenti orchestrali, rileggendo le partiture del compositore romano in una veste concertistica.

Per il debutto mazarese i posti disponibili sono già esauriti, confermando l’attesa per l’arrivo del Festival nel Chiostro del Collegio dei Gesuiti.

Venerdì l’omaggio a Franco Battiato

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 28 agosto alle 21 con Battiato Tribute – La cura dell’Eterno.

Sul palco, insieme al Coro Lirico Siciliano, ci saranno Mario Venuti e Rita Botto. Il progetto rilegge il repertorio di Franco Battiato attraverso l’incontro tra la sua scrittura e una dimensione corale e orchestrale, tornando su alcuni dei temi che attraversano tutta la sua produzione: ricerca, spiritualità, ironia e identità siciliana.

Per il concerto di venerdì i biglietti sono ancora disponibili online attraverso i canali del Coro Lirico Siciliano.



