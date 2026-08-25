Alcamo, tre notti di blues in Piazza Ciullo: torna il Summertime Festival

25/08/2026 11:38:00

Sei concerti in tre sere, dal soul di Harlem al Texas blues, fino all’omaggio a Rory Gallagher. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto Piazza Ciullo torna ad essere la casa del Summertime Blues Festival, arrivato alla ventisettesima edizione.

L’ingresso è gratuito, senza prenotazione, e ogni sera sono previsti due concerti: il primo alle 21, il secondo alle 22. Il cartellone alterna musicisti siciliani e nomi della scena internazionale.

Venerdì: da Chicago al soul di Joyce Yuille

Si parte venerdì 28 agosto alle 21 con la Joe Harp Blues Band, formazione che porterà in piazza sonorità legate al Chicago blues.

Alle 22 arriva Joyce Yuille & Soul Experience. Nata ad Harlem, a New York, Yuille ha una formazione che affonda nel gospel e un repertorio che attraversa jazz, swing, blues e soul-funk.

Nel corso della carriera ha collaborato con artisti come Donna Summer, Dee Dee Bridgewater, Randy Crawford, Mario Biondi e Gloria Gaynor.

Sabato: Sicily Coast to Coast e Neal Black

Sabato 29 agosto alle 21 toccherà a Marcello Mandreucci e Max Garrubba con Sicily Coast to Coast. Con loro, come special guest alle percussioni, Nicola Quero.

Il progetto attraversa il repertorio americano tra West Coast ed East Coast, country e blues, aggiungendo incursioni nella canzone italiana e alcuni brani originali.

Alle 22 saliranno sul palco Neal Black & The Healers. Chitarrista e cantante statunitense, Black si muove tra Texas blues e roots-rock, con una voce ruvida e un suono decisamente elettrico.

Nel suo percorso figurano collaborazioni con Popa Chubby, Lucky Peterson e Jimmy Dawkins.

Domenica il finale con la musica di Rory Gallagher

Il gran finale di domenica 30 agosto si apre alle 21 con la SBF Superband, formazione nata proprio attorno alla storia del Summertime Blues Festival e composta da musicisti del territorio.

Alle 22 sarà la volta dei Band of Friends, progetto nato per riportare dal vivo la musica di Rory Gallagher, uno dei chitarristi più amati della storia del blues-rock.

Nel gruppo c’è Gerry McAvoy, bassista che ha suonato al fianco di Gallagher per oltre vent’anni e autore della biografia Riding Shotgun. Più che una tribute band, quindi, un pezzo della storia musicale di Gallagher che torna direttamente sul palco.

Un festival nato nel 1994

Il Summertime Blues Festival nasce ad Alcamo nel 1994 per iniziativa dell’Associazione Alcamese Musica Jazz – The Brass Group ed è oggi una delle rassegne blues più longeve del Sud Italia. Negli anni sono passati dal festival artisti come The Animals, Dr. Feelgood, Popa Chubby, Canned Heat e Jorma Kaukonen.

Dopo il ritorno in Piazza Ciullo nel 2025, l’edizione di quest’anno amplia il programma a tre serate.

«Abbiamo voluto un’edizione che tornasse a guardare oltre i confini», spiega il direttore artistico Francesco Campo, sottolineando la scelta di affiancare alcuni nomi internazionali alle realtà musicali siciliane.

Il Summertime Blues Festival 2026 è organizzato dall’Associazione Alcamese Musica Jazz The Brass Group in collaborazione con il Comune di Alcamo. Appuntamento quindi 28, 29 e 30 agosto in Piazza Ciullo, dalle 21: sei concerti e ingresso gratuito.



